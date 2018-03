15.03.2018

Jugendforum stellt sein Konzept vor

Angebot für junge Leute in Diedorf soll verbessert werden. Treffpunkt notwendig

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

„We make Diedorf great“ ist das Motto, und damit haben sich die acht brandneuen Mitglieder des Jugendforums für die nächsten zwei Jahre einiges vorgenommen. Die beiden Vorsitzenden Marc Hitzler und Alexander Mayer wollen sich mit ihren Mitstreitern, Kassenwartin Pia Spiekerhoff, Schriftührerin Samanta Bröse und den Beisitzern Anna Brandmeir, Justine Edele, Josephine Schweinberger und Dennis Langer intensiv um die Belange der Jugend in Diedorf kümmern.

Sie haben bereits ein hohes Tempo vorgelegt und in der kurzen Amtszeit schon die zweite Sitzung abgehalten. „Ideen haben wir viele, Vorhaben mehrere“, macht Marc Hitzler deutlich, dass in den vergangenen Jahren nach Ansicht der Jugendlichen für sie nicht allzu viel in Diedorf passiert ist. Für die nächsten Monate ist einiges geplant: Ein Public Viewing während der Fußball-WM wurde bereits angeregt. „Die Gymnasiasten des Schmuttertal-Gymnasiums haben bereits Interesse gezeigt, gemeinsam je nach Wetterlage im oder vor dem Jugendhaus Fußball zu schauen“, freuen sich die Diedorfer Jugendlichen über erste gemeinsame Aktivitäten mit den Nachbarn. Geplant sei für den Sommer auch ein Sommerfest der anderen Art, mit dem Jung und Alt, Singles und Familien im Umkreis angesprochen werden sollen. „Es fehlt in Diedorf sehr viel für die Jugendlichen“, meint Justine Edele. Deshalb hat sie sich für das Jugendforum aufstellen lassen: Für die jungen Diedorfer soll mehr Schönes entstehen. Dazu müssten erst einmal die Rahmenbedingungen verbessert werden, sind sich die gemeindliche Jugendpflegerin Xenia Ullrich und die Jugendlichen einig. Das vor zwei Jahren eröffnete Jugendhaus muss umgestaltet werden. Auch das Büro muss funktional gestaltet werden. Alexander Mayer sieht dringenden Handlungsbedarf, einen geeigneten Treffpunkt für die jungen Diedorfer zu schaffen. In und rund um das Jugendhaus soll ein fester Treffpunkt mit einer Feuerstelle zum Grillen entstehen.

Stark machen möchten sich die acht Jugendlichen auch für das Ferienprogramm. Airhop, eine Trampolinparade und Ausflüge, die jüngere wie ältere Kinder gleichermaßen ansprechen sollen, stellen sie sich hier vor. Begeistert zeigte sich Xenia Ullrich, dass das Jugendforum bereits von verschiedenen Vereinen des Orts wegen einer Zusammenarbeit angesprochen wurde. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei die Einladung in die Sitzung des Marktrats am 20. März. Die jungen Leute wollen dem Marktrat ein Konzept mit Kalkulation vorlegen. (jkw)

