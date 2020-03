11:23 Uhr

Jugendliche beschädigen mehrere Wahlplakate

Wahlplakate wie dieses wurden von Jugendlichen in Diedorf beschädigt.

Sie waren in Diedorf unterwegs. Zwei von ihnen waren offenbar die derzeit aufgestellten Wahlplakate im Weg. Das hat Folgen für sie.

Sachbeschädigung in Diedorf: Am Freitagabend zwischen 22 und 23.30 Uhr zog laut Polizei eine Gruppe von circa 20 Jugendlichen durch die Hauptstraße und die Bahnhofstraße in Diedorf. Hierbei wurden aus der Gruppe heraus mehrere Wahlplakate diverser Parteien beschädigt. Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen waren die Jugendlichen soweit einsichtig und die beiden Jugendlichen Täter, beide 17 Jahre alt, waren geständig und gaben die Taten zu. Beide Täter erwartet ein Strafverfahren. (lig)

Themen folgen