vor 47 Min.

Jugendliche brechen ins Diedorfer Juze ein

Jugendliche sind am Dienstag in das Diedorfer Jugendzentrum eingebrochen.

Jugendliche sind offenbar in das Jugendzentrum in Diedorf eingebrochen. Sie hebelten die Türen auf.

In das Diedorfer Jugendzentrum an der Dammstraße ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eingebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Servicekraft einer Reinigungsfirma zwei Jugendliche im Jugendheim angetroffen, obwohl das Heim aktuell geschlossen ist, teilt die Polizei mit. Bei Eintreffen der daraufhin verständigten Ermittlungsbeamten der Polizei Zusmarshausen waren die Jugendlichen aber bereits geflüchtet.

Aufgrund der Täterbeschreibung und den anlaufenden polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden jugendlichen Täter im Alter von 14 und 15 Jahren aus dem Raum Diedorf ermittelt werden. Entwendet wurde nichts. Der verursachte Sachschaden an aufgehebelten Türen beläuft sich auf rund 500 Euro. (kinp)

