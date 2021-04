Jugendliche feiern in Neusäß: Polizei meldet mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln

Gegen die Corona-Regeln verstoßen hat eine Gruppe von Jugendlichen in Neusäß. Auch in Gersthofen kommt es zu Verstößen.

Die Polizei meldet mehrere Verstöße gegen die aktuellen Corona-Regeln. So kassierten unter anderem Jugendliche, die sich im Industriegebiet in Neusäß zum Feiern trafen, in der Nacht zum Samstag eine Anzeige. Laut Polizei waren zwei der sechs Minderjährigen so betrunken, dass sie ihren Eltern übergeben werden mussten.

Ebenfalls gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen hatte eine Gruppe im Bereich der Ran-Tankstelle in Neusäß. Dort trafen sich laut Polizei rund zehn Personen, die augenscheinlich der Autoposer-Szene zuzuordnen seien. Auch sie kassierten eine Anzeige. (kinp)