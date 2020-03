vor 32 Min.

Jugendliche in Welden wollen Politik auf Augenhöhe

Mit einer Videokampagne wollen sie sich Aufmerksamkeit verschaffen. Welche Themen die Jugend in Welden umtreibt.

Von Michaela Krämer

In knapp zwei Wochen finden die Kommunalwahlen statt. Links und rechts der Hauptstraßen sieht man haufenweise Wahlplakate. Auf vielen Veranstaltungen können sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild über die Kandidaten und ihre Programme machen. Auffällig ist: Auf Wahlveranstaltungen sind kaum junge Leute zu sehen. Der Kreisjugendring im Augsburger Land will das ändern.

Der Jugendring startet dazu die Videokampagne „Hey Bürgermeister“. Jugendliche sollen kurze Videobotschaften aufnehmen und ihre Anliegen schildern. Kommunalpolitiker sollen dann darauf eingehen. Welche Themen die Jugend umtreiben, wird beim Gespräch im Jugendtreff Welden deutlich. Denn obwohl Jugendliche in Bayern erst mit 18 Jahren bei der Wahl ihre Stimme abgeben dürfen, so entscheiden die Politiker heute schon über deren künftige Lebenswelt. „Wir gestalten die Zukunft und sind diejenigen, die ihre Stimme jedoch erst später abgeben dürfen“, sagt Natalie Grüner, eine der Jugendlichen im in Welden und Organisatorin der Veranstaltung im Marktreff. Viele von ihnen kennen die Bürgermeisterkandidaten nur durch Eltern oder weil sie in der Nachbarschaft wohnen, nicht jedoch deren politischen Ziele. Sie wünschen sich daher mehr Transparenz.

Themen der Politiker, die bei jungen Menschen kaum ankommen

„Die Bürgermeisterkandidaten gehen ins Seniorenheim, machen ihre Veranstaltungen im Gasthaus Hirsch. Aber zum Jugendtreff ist noch niemand gekommen, obwohl er gerade einmal hundert Meter vom Rathaus entfernt ist“ bemängelte Natalie Grüner. Auch sind es die Themen der Politiker, die bei jungen Menschen kaum ankommen, meint sie. Begriffe wie „Flächenfraß“ oder „Hilfe für Senioren im Alltag“ spielen aus ihrer Sicht keine große Rolle. Es geht darum, verstanden zu werden und einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. „Wahlversprechen für Senioren bringen offensichtlich mehr als für Jugendliche“, sagt auch Mia-Sofie Buchhart , Mitorganisatorin der Poli-Veranstaltung für Jugendliche.

Was den Jugendlichen in Welden fehlt, ist Mitsprache oder Mitbestimmung. So wie die Fridays for Future-Bewegung, wo die Zeichen auf Veränderung stehen. Und was erwarten die jungen Leute in Welden vom neuen Bürgermeister? Ein neuer Jugendtreff auf dem Freizeitgelände wäre schön, so die einhellige Meinung. „Dann fühlt sich die Nachbarschaft nicht gestört, wenn es einmal lauter wird.“ Zu den offenen Wünschen in ihrem Heimatort gehört vor allem eine Verbesserung der Busverbindungen. Überhaupt seien die Busse für die jungen Menschen zu teuer, erzählt die Jugendliche Claire Reiser. „Wenn ich nach Augsburg fahre, zahle ich über zehn Euro. Für das Kino kommen noch einmal über zehn Euro hinzu.“

Videokampagne „Hey Bürgermeister“ des Kreisjugendrings

Mit der Videokampagne „Hey Bürgermeister“ des Kreisjugendrings sollen nun Jugendliche aus dem Landkreis zu Wort kommen und ihre Statements an die Lokalpolitiker loswerden. Zusätzlich zu der Videoaktion werden am Samstag, 7. März, Jugendliche die Kandidaten zur Kommunalwahl in Welden persönlich befragen. Dass sich alle drei Bürgermeisterkandidaten in Welden dazu bereit erklärt haben, freut die Mädchen und Jungs.

Die Veranstaltung „Hey Bürgermeister“ findet am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr im Markttreff Welden statt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Der Jugend eine Stimme geben



Themen folgen