vor 16 Min.

Jugendliche liegen betrunken im T-Shirt auf der Wiese

Was und wie viel die Jugendlichen getrunken hatten, ist nicht bekannt.

Mit kurzer Hose und einem T-Shirt bekleidet griff die Polizei zwei Jugendliche auf einer Wiese am Eichenplatz in Königsbrunn auf:

Während einer der beiden gerade noch seinen Namen sagen konnte, war der andere so betrunken, dass er gar nicht mehr ansprechbar war. Ein Alkoholtest ließ sich bei den 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen nicht durchführen. Die Polizei verständigte einen Rettungsdienst, der die beiden dann in die Uniklinik beziehungsweise in die Kinderklinik nach Augsburg brachte. Weil sich ein Jugendlicher gegen die Mitnahme sträubte, musste er von der Polizeistreife begleitet werden.

Woher die zwei Burschen den Alkohol hatten, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Neben den Eltern wurde auch das Jugendamt von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei war auf die beiden Jugendlichen durch einen Zeugen aufmerksam geworden, der um 20.40 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert hatte. (mcz)

