vor 26 Min.

Jugendliche randalieren in Neusäß an der Skateranlage

Mehrere Jugendliche flüchten in der Oskar-von-Miller-Straße vor der Polizei. Seinen Ärger lässt einer der jungen Männer dann an einem Auto aus.

Mehrere Jugendliche haben am Samstag in Neusäß an der Skateranlage in der Oskar-von-Miller-Straße randaliert und das Auto eines Ordnungsdienstes beschädigt. Ein Mitarbeiter des Augusta Club Ordnungsdienstes (ACO) hatte laut Polizei im Auftrag der Stadt Neusäß die öffentlichen Sport- und Spielplätze kontrolliert. Dabei traf er gegen 16.30 Uhr auf etwa sechs bis sieben Jugendliche.

Als der ACO-Mitarbeiter die Jugendlichen ansprach und sie auf die aktuellen Schutzbestimmungen hinwies, protestierten sie und weigerten sich, seinen Anweisungen Folge zu leisten. Daher rief der Mitarbeiter die Polizei zu Hilfe. Die Jugendlichen entfernten sich daraufhin noch vor Eintreffen der Streifen in unterschiedliche Richtungen. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete laut Polizei, wie einer der Jugendlichen am Auto des ACO beide Außenspiegel beschädigte und anschließend flüchtete.

Täter trug orangefarbenen Pulli

Der Zeuge konnte zur Beschreibung nur sagen, dass der Täter einen orangefarbenen Pulli trug. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Hinweise an die Polizei in Gersthofen, Telefon 0821/323-1810. (thia)

