Jugendlicher beim Graffiti-Sprühen am Windrad in Langenreichen ertappt

Ein Jugendlicher wurde dabei erwischt, wie er an einem Windrad in Langenreichen ein Graffiti aufsprühte. Ist er für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich?

Von Jana Tallevi

Ein Spaziergänger bemerkte am gestrigen Samstagnachmittag eine Person am Windrad in Langenreichen, die dort ein Graffiti anbrachte. Der Zeuge informierte daraufhin umgehend den ihm bekannten Eigentümer, der wiederum die Polizei verständigte. Zudem konnte der Zeuge den Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen festhalten.

In Langenreichen gesprayt: Der mutmaßliche Täter ist erst 14 Jahre alt

Der 14-jährige Tatverdächtige konnte dann am Ort des Geschehens festgenommen werden. Die durch die Polizei verständigten Eltern des Sprayers holten ihren Sohn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache ab. Wie die Polizei mitteilt, wird geprüft, ob der Jugendliche für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Umgebung infrage kommt.

War er auch in Gersthofen unterwegs?

Denn bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag war es zu einem weiteren Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. In einem Durchgang zu einem Innenhof einer Wohnanlage in der Thyssenstraße in Gersthofen hatten unbekannte Täter die Wände mit Farbe besprüht. Es entstand geringer Sachschaden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden.

