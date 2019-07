vor 21 Min.

Jugendparlamente haben überall im Landkreis Probleme

In Friedberg steht der Rat auf der Kippe. Andernorts ist die Beteiligung ebenfalls gering. Die Mitglieder lassen sich wählen, investieren aber zu wenig Zeit.

Von Tom Trilges und Nicole Simüller und Brigitte Mellert

Wie viel Einfluss haben Jugendräte auf die Lokalpolitik? Welche Ideen bringen sie ein? Und braucht es solche Gremien überhaupt? In der gesamten Region ist die Lage unbefriedigend. Auch in Langweid ist es schwierig, geeigneten Nachwuchs zu finden.

Zu den Themen, die Jugendräte vorantreiben sollen, gehören unter anderem die Schaffung von Freizeiteinrichtungen, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und die Planung von Veranstaltungen für junge Leute. Umstritten ist, ob in den Bereichen genug Vorschläge eingebracht und ob diese dann von den Lokalpolitikern auch umgesetzt werden. So sieht es in der Region aus:

Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg gibt es neun Jugendräte, der erste wurde 1992 gegründet. Der Landkreis arbeitet derzeit an einem Plan zum Thema Jugendbeteiligung. Dabei will er mehr Teilnahmemodelle für Kinder und Jugendliche entwickeln, zum Beispiel in deren Heimatgemeinde, in der Schule und auch auf Landkreisebene. Jugendgremien gibt es derzeit in folgenden Orten: Biberbach, Langweid am Lech, Gersthofen, Neusäß, Stadtbergen, Schwabmünchen, Gessertshausen, Diedorf, Welden und für das Lechfeld. Die Vertretung der Zielgruppe des Jugendbeirats Welden erfolgt über Erwachsene von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit und Mitgliedern des örtlichen Jugendtreffs. Bei den neun Gremien handelt es sich um diejenigen, die dem Landratsamt Augsburg gemeldet wurden. Demnach ist es möglich, dass es noch weitere Jugendvertretungen gibt.

In Langweid besteht das Jugendgremium momentan aus zwölf Mitgliedern, wie Vorsitzender Lukas Schaller erklärt. Geeigneten Jugendliche zu finden, falle ihm allerdings schwer. Zwar hätten sie bislang für jede Legislaturperiode die erforderlichen Mitglieder gefunden, jedoch „haben sich diese nicht freiwillig gemeldet, sondern wurden von uns direkt angesprochen“, sagt Schaller. „Es ist daher eher schwierig Nachwuchs zu finden.“

Dennoch ist er sicher, dass in Langweid der Jugendrat weiterhin seine Daseinsberechtigung hat. Das Gremium sieht seine Verantwortung nicht in der politischen Bereichen. Vielmehr geht es dem Jugendrat darum, die Themen der Jugendlichen in der Gemeinde zu vertreten. Dazu gehörten mehrere Aufgabenbereiche, wie Schaller anführt: „Wir geben die Wünsche und Probleme der Jugendlichen an die Verantwortlichen in der Gemeinde weiter.“ Weiterhin vermittle das Jugendgremium laut Schaller als Bindeglied und auch als Streitschlichter zwischen denjenigen, die sich „über das Verhalten von Jugendlichen beschweren, wie beispielsweise bei Lärmbelästigung“. Darüber hinaus organisieren sie Treffen, um die unterschiedlichen Altersgruppen in den Ortsteilen zu verbinden. Ein Erfolg ihrer Arbeit sei die Ausarbeitung der „Satzung für den Langweider Baggersee und die Instandhaltung des Sportplatzes der Schubertschule“, zählt Schaller weiter auf.

Obgleich es schwierig ist, das Gremium von Wahlperiode zu Wahlperiode zu besetzen, ist der Vorsitzende mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde zufrieden. Um in Zukunft weiterhin die Interessen der Jugendlichen zu vertreten, müsse die Arbeit des Gremiums präsenter werden, betont Schaller. „Die Arbeit, die wir begonnen haben, muss weitergeführt werden.“ Dafür müssten die Mitglieder bei Veranstaltungen auf sich aufmerksamer machen. Und, so wünscht sich Schaller, „eigene Räume“ würde ihre Arbeit erleichtern.

Landkreis Aichach-Friedberg

Im Nachbarlandkreis gibt es mehrere Jugendgremien, unter anderem in der Marktgemeinde Mering, in den Gemeinden Ried, Dasing und Pöttmes.

In Mering gibt es seit 2003 ein Jugendparlament mit 14 Mitgliedern, das alle zwei Jahre neu gewählt wird – zum nächsten Mal im November. Im Gemeinderat besitzt das Jugendparlament ein Rederecht. Zudem erhält es einen jährlichen Etat von 1000 Euro für seine Aktivitäten. In Mering unterstütze das Gremium unter anderem den Jugendtreff, auch das Open-Air-Festival ,Hoodstock‘“ ist unter der Hand der Jugendlichen entstanden. Dafür bleibt derzeit aber kaum Zeit, da Schule, Ausbildung oder Studium dazwischen kommen.

Das Dasinger Jugendparlament ist bis auf Weiteres ausgesetzt, es fehlen Kandidaten. Bürgermeister Erich Nagl möchte die Jugend an der Ortsentwicklung beteiligen und veranstaltet dazu ein Zukunftsforum am 20. Juli.

