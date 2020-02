vor 56 Min.

Jugendrat in Stadtbergen setzt auf Umwelt und Verkehr

Die jungen Stadtberger haben ihre Vertreter gewählt. Die haben sich für die nächsten vier Jahre viel vorgenommen

Von Thomas Hack

Die Stadt Stadtbergen hat einen neuen Jugendrat. Den haben die jungen Bürger Ende vergangenen Jahres selbst gewählt. Mehr als 60 jugendliche Einwohner hatten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, pro Stadtteil zwei Vertreter gewählt und dabei nicht weniger als 80 Anliegen vorgelegt. In der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses konnten die Mitglieder des neuen Jugendrats nun offiziell vorgestellt werden.

Bürgermeister Paulus Metz bedankte sich bereits im Vorfeld bei den jungen Leuten für ihr ehrenamtliches Engagement und übergab im Anschluss die Ernennungsurkunden an das neu aufgestellte Gremium. So sind ab sofort Fatma Dölyurt (16 Jahre) und Jan Dengel (15 Jahre) für den Stadtteil Stadtbergen zuständig, während sich Simon Wörle (20 Jahre) und Andreas Wörle (18 Jahre) für die jugendlichen Belange in Deuringen einsetzen werden. Für den Ortsteil Leitershofen wurden Elia Schmid (17 Jahre) und Alfred Rose (14 Jahre) aufgestellt, für das Virchow-Viertel Anna-Lena Vöhringer (18 Jahre) sowie Kilian Vöhringer (15 Jahre).

Viel mit dem Kultur- und Sozialausschuss zusammenarbeiten

Gleichzeitig erfolgte die offizielle Verabschiedung des bisherigen Jugendrats, als dessen Vertreter Milena John (18 Jahre) und Raphael Palm (22 Jahre) erschienen waren, die beide vier Jahre lang ihr Ehrenamt bekleidet hatten. Auch der Zweite Bürgermeister Michael Smischek begrüßte das neu gewählte Team und sprach seinen Respekt gegenüber den jungen Funktionsträgern aus: „Ihr werdet in Zukunft viel mit dem Kultur- und Sozialausschuss zusammenarbeiten. Und hier werdet ihr auch eure Ideen einbringen können.“

Dies ließen sich die frisch gewählten Jugendräte nicht zweimal sagen und präsentierten dem Sitzungsausschuss sogleich einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, dessen angedachte Projekte sich über sämtliche sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Handlungsfelder des Stadtlebens erstrecken.

Auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen ihnen am Herzen

So etwa wünschen sich die jungen Leute ein größeres Engagement für Sport- und Spielmöglichkeiten, eigene Räumlichkeiten für Treffs und Veranstaltungen oder eine besser aufgestellte Jugendbeteiligung in der Stadtberger Politiklandschaft. Auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die den neuen Jugendräten am Herzen liegen. Unter anderem fordern sie mehr Blumenflächen für Insekten, mehr Mülleimer im Stadtgebiet und regelmäßige Veranstaltungen zu ökologischen Fragestellungen. Hinsichtlich der Verkehrssituation möchten die Jugendlichen in erster Linie Stadtbergens Busverbindungen optimieren, die Radwegbeleuchtung zwischen Deuringen und Steppach verbessern und Parkmöglichkeiten im Virchow-Viertel neu durchdacht wissen.

Nicht nur Michael Smischek war am Ende der Präsentation überrascht vom Umfang des Maßnahmenkatalogs und ließ verlauten: „Ihr habt euch sehr viel für eure Amtszeit vorgenommen. Und mittelfristige Themen müssten auf mehrere Jahre ausgelegt werden.“ Welche Wünsche des Jugendrats von den Stadtpolitikern schließlich tatsächlich in Angriff genommen werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Themen folgen