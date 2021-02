11:15 Uhr

Junge Autofahrerin rammt in Neusäß Lampenmast

Eine junge Frau hat mit einem Auto in Neusäß einen Laternenmast gerammt.

Eine 19-Jährige ist in Neusäß mit einem Auto gegen einen Lampenmast gestoßen. Das war nicht ihr einziges Vergehen.

Von Gunter Oley

Ein Schaden von etwa 500 Euro ist am Dienstag bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Neusäß entstanden. Eine Autofahrerin hatte einen Laternenmast gerammt.

Nach Angaben der Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße in Neusäß unterwegs. Sie stieß mit dem Wagen gegen den Mast einer Straßenlaterne. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt, es wurde niemand verletzt.

Die Polizisten stellten zudem fest, dass die 19-Jährige nicht in ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs war. Sie hatte das Auto ihrer Freundin ohne deren Wissen benutzt. Zudem besitzt sie keinen Führerschein. Die junge Frau erwarten nun mehrere Anzeigen.

Themen folgen