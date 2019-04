18:32 Uhr

Junge Europäer – und wie sie ihre Heimat sehen

Was erwarten sich junge Europäer von ihrer Heimat? Darüber diskutieren können sie bei der Veranstaltung „Mein Europa?! Ich rede mit!“ im Diedorfer Begegnungszentrum Diez.

Das Diedorfer Begegnungszentrum Diez veranstaltet ein internationales Podiumsgespräch. Eine Teilnehmerin wird sogar extra eingeflogen.

Von Tobias Karrer

In vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland werden europakritische Stimmen immer lauter. Umso wichtiger schien es den Aktiven beim Diedorfer Begegnungszentrum, das Thema Europa in den Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion zu stellen. Veronika Thum-Köglowitz und Joachim Lehmann sehen auch das als gesellschaftlichen Auftrag des Diez. Die Organisation des Diskussionsabends liegt bei der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung, weitere Partner sind der Markt Diedorf und die Dr.-Bruno-Merk-Stiftung des Kolpingwerks.

„Wir stehen für Miteinander und Füreinander“, betont Thum-Köglowitz, deshalb müsse sich das Begegnungszentrum auch mit dem Thema Europa beschäftigen. Lehmann erklärt: „Zur Europawahl gibt es Hunderte Veranstaltungen, auf denen Politiker sprechen, aber nirgendwo spricht der Bürger selbst.“ Auch das sei einer der Gründe gewesen, solch eine Podiumsdiskussion mit jungen Europäern zu veranstalten.

Junge Menschen aus acht Nationen

Natürlich war die Organisation einer Podiumsdiskussion mit jungen Menschen aus acht Nationen nicht ganz einfach. „Gestartet haben wir mit einem Aufruf in unserem Umfeld, dann haben wir uns außerdem an unsere Netzwerkpartner gewandt“, erklärt Thum-Köglowitz. Besonders wichtig sei dabei der persönliche Kontakt gewesen, betont sie, bei einigen Diskutanten hätten die Organisatoren auch öfter nachhaken müssen. Auch Joachim Lehmann betont: „Es war nicht so einfach, die Teilnehmer mussten Interesse an der Diskussion haben, Deutsch sprechen und zu uns kommen.“

Trotz allem ist jetzt eine Runde zustande gekommen, in der jeder Teilnehmer der Podiumsdiskussion ein Land der Europäischen Union präsentiert. Die 19-jährige Kitznyté Kotryna aus Litauen wird sogar eingeflogen, der 18-jährige Jakub Necas aus Tschechien wird mit dem Zug anreisen. Die anderen Diskutanten haben eine starke Verbindung zu dem Land, das sie repräsentieren. Anna Brandmeir aus Diedorf hat beispielsweise nicht nur die deutsche, sondern auch die französische Staatsbürgerschaft und wird daher ihre zweite Heimat repräsentieren. Die anderen Teilnehmer an der Diskussion bringen Sichtweisen aus Österreich, Lettland, Italien, Polen und natürlich Deutschland ein. Moderieren wird die Diskussion Rainer Bonhorst, Diedorfer und ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen.

Wie soll sich Europa in Zukunft entwickeln

Die Fragestellung der Diskussion ist klar: Die jungen Teilnehmer sollen sich über ihre Wünsche an Europa austauschen, besprechen, was es für Einstellungen gegenüber Europa gibt und vor allem diskutieren, wie sich Europa in Zukunft entwickeln sollte. Deshalb wird es nach der Diskussion der jungen Teilnehmer eine offenen Fragerunde geben.

Anna Brandmeir aus Diedorf hat sich schon einige Gedanken zum Thema Europa gemacht. Im Moment genießt die 17-Jährige vor allem die Reisefreiheit. „Für jemanden wie mich, der zwischen zwei Ländern hin- und herpendelt, ist das besonders wichtig“, betont sie. In der Diskussion will sie vor allem die positiven Seiten der Union hervorheben. Allerdings ist sie auch bereit, auf andere Standpunkte einzugehen. „Was man in der Schule zu Europa hört, ist wenig kritisch“, sagt sie. Die Veranstaltung werde breit beworben, sagt Joachim Lehmann. Als ehemaliger Diedorfer CSU-Vorsitzender hat er politische Erfahrung, trotzdem ist auch er gespannt, wer kommen wird. „Es kann auch sein, dass vor allem EU-Gegner kommen“, sagt er. Lehmann ist aber ein absoluter Fürsprecher. Das Friedensprojekt EU hat für ihn eine große Bedeutung. „Wir haben die Entwicklung noch anders mitbekommen als die jungen Leute“, sagt er.

Diskutantin Brandmeir stimmt zu: „Ich bin in dem Jahr geboren, in dem der Euro eingeführt wurde. Für mich war die EU schon immer da“, sagt sie und ergänzt: „Gerade deshalb ist es aber wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen.“

Genau das soll in der Veranstaltung am Freitag zwei Wochen vor der Europawahl am 26. Mai passieren. Veronika Thum-Köglowitz erklärt: „Ich stelle mir eine lebendige Veranstaltung vor, nach der das Thema im Kopf bleibt.“

Die Podiumsdiskussion zu Europa findet statt am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Diez Begegnungszentrum in Diedorf. Die Veranstaltung ist öffentlich.

