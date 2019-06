14:13 Uhr

Junge Frau verhindert reaktionsschnell einen schweren Unfall

Um ein Haar kommt es zwischen Baar und Thierhaupten zu einem Frontalzusammenstoß zwei Autos. Beim Ausweichmanöver landet die 32-Jährige allerdings im Acker.

Geistesgegenwärtig hat eine 32-jährige Autofahrerin am Donnerstag einen schweren Unfall verhindern können. Die junge Frau fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2045 von Baar in Richtung Thierhaupten. Gleichzeitig wollte ein 73-jähriger Autofahrer in einer leichten Linkskurve einen Lastwagen überholen. Dabei übersah er laut Polizei das Fahrzeug Auto der 32-jährigen, die ihm entgegenkam.

Die Autofahrerin wich reaktionsschnell nach rechts aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Allerdings landete sie nach ihrem Ausweichmanöver im angrenzenden Acker, wodurch am Auto ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand.

Neusäß: Taschendieb stiehlt Seniorin den Geldbeutel

Eine Rentnerin ist von einem dreisten Taschendieb am Montag in einem Lebensmittelgeschäft an der Daimlerstraße in Neusäß bestohlen worden. Die 79-jährige Frau war dort zwischen 10.30 und 10.45 Uhr beim Einkaufen. Die erstbeste Gelegenheit nutzte ein Dieb, um in die Tasche der Seniorin zu greifen und den Geldbeutel zu stehlen. Der Frau entstand dadurch laut Polizei ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Neukirchen: Dieb stiehlt Baumaschinen auf einem Auto

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Autoknacker die Heckscheibe eines an der St.-Vitus-Straße geparkten Autos in Neukirchen eingeschlagen. Anschließend entwendete der Dieb laut Polizei mehrere Baumaschinen und verschwand. Sowohl der Diebstahlschaden als auch der Sachschaden stehen noch nicht fest.

Herbertshofen: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radler

Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der Verbindungsstraße zwischen der Industriestraße in Herbertshofen und der Kreisstraße A29 mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 52-jährige hatte laut Polizei beim Abbiegen an der Einmündung nach rechts in Richtung Langweid den 40-jährigen übersehen, der gerade den Fahrradweg querte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro.

Dinkelscherben: Seniorin begeht Unfallflucht nach einem Parkrempler

Missglückt ist der Einparkversuch einer 75-jährigen Autofahrerin am Donnerstag in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Die Seniorin wollte laut Polizei gegen 15 Uhr rückwärts in einer Parklücke fahren, stieß dabei aber gegen ein dahinter stehendes geparktes Auto. Zwar begutachtete die Frau noch den Schaden, stieg dann aber wieder in ihr Auto ein und fuhr davon. Aufgrund von Zeugenhinweise konnte sie jedoch schnell ermittelt werden. Ihr droht jetzt eine Strafanzeige wegen „Unerlaubten Entfernen vom Unfallort“. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)

