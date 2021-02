vor 21 Min.

Junge Frau wird bei Reitunfall schwer verletzt

Eine junge Frau ist vom Pferd gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie konnte noch selbst einen Notruf absetzen.

Von Gunter Oley

Am Dienstagnachmittag ist eine 22-Jährige vom Pferd gestürzt. Polizisten fanden sie schwer verletzt an einem Feldweg nahe der A8.

Gegen 16.15 Uhr ging am Dienstag in der Einsatzzentrale der Notruf einer 22-jährigen Frau ein. Sie sei bei einem Ausritt vom Pferd gestürzt und liege in einem Waldstück zwischen Aystetten und Adelsried. Die Polizei begann sofort, die Frau zu suchen. Eine Streife der Verkehrspolizei entdeckte sie schließlich an einem Feldweg, der parallel zur A8 verläuft.

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung

Nach Angaben der Polizei hatte die 22-Jährige schwere Gesichtsverletzungen davongetragen, zudem bestand der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Sie wurde nach der ärztlichen Erstversorgung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei gelang es anderen Reiterinnen, das Pferd der jungen Frau einzufangen und es in den Reitstall zurückzubringen.

