vor 60 Min.

Junge Frau wird im Bus sexuell belästigt

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Eine 19-jährige Frau ist in einem Bus, der von Gessertshausen nach Fischach unterwegs war, begrapscht worden. Ein älterer Mann soll die junge Frau sexuell belästigt haben, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. Sie sucht Zeugen für den Vorfall, der nach Aussage der Frau bereits am 31. Oktober gegen 18 Uhr im Bus der Linie 604 stattgefunden hat. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (kar)

Themen folgen