08.08.2018

Junge Häuslebauer und Städteplaner

Beim Bauspiel in Gersthofen kreieren Kinder ihre eigene kleine Stadt, inklusive Rathaus, Feuerwehr und natürlich einem Jugendzentrum.

Von Maria Heinrich

Lautes Klopfen schallt durch Gersthofen, der Wind bläst Sägespäne über den Rathausplatz, Holzlatten stapeln sich kreuz und quer. Am Dienstagmorgen haben etwa 150 Kinder mit dem Stadtbauspiel begonnen, ein Angebot des Ferienprogramms der Stadt Gersthofen. Markus Wolf leitet das Projekt, das es schon seit 20 Jahren gibt. Er erklärt: „Die Kinder planen und bauen vier Tage lang ihre eigene kleine Stadt. Sie stampfen alles selbst aus dem Boden.“ Im Schnitt sind die Kinder zwischen sechs und 14 Jahre alt, die meisten aber etwa acht bis elf. Mehr als feste Schuhe und schützende Handschuhe müssen sie nicht mitbringen. Werkzeuge und Baumaterialien stellen die Organisatoren. Die Teilnahme ist kostenlos, die Eltern zahlen nur für die Verpflegung tagsüber.

Das Handwerken und Planen macht den Kindern besonders Spaß

Wie in einer kleinen Siedlung entstehen im Laufe der Woche ein Gasthaus, eine Bank, ein Rathaus, eine Feuerwehr und ein Jugendzentrum. Es wird eine eigene Währung und eigene Ausweise geben, auch einen Bürgermeister wählen die Kinder.

Für jeden Bereich sind die Kinder in Teams eingeteilt, jeder Bereich ist mit einer Farbe gekennzeichnet. Die Gruppe für das Jugendzentrum trägt zum Beispiel gelbe und lilafarbene T-Shirts, jeder hat auf der Brust ein Namensschild. Der 14-jährige Philipp Ammon aus Gersthofen baut dieses Jahr auch beim Juze mit, das Handwerken und Planen macht ihm besonders Spaß. „Für unser Haus haben wir uns Tolles ausgedacht: Es gibt eine Bar, einen Garten und eine Disco, in der man sich seine Lieblingslieder wünschen kann.“ Die Teamarbeit findet er besonders wichtig: „Manche Arbeiten sind einfach zu schwierig, da muss man zu zweit anpacken.“

Bezahlt wird mit einer eigenen Währung

Mit dem Hammer in der einen und den Nägeln in der anderen Hand steht er mitten in der gelben Juze-Gruppe, die fleißig hämmert, sägt und das Holz schlichtet. Neben ihm am Boden kniet die elfjährige Anne Tarnowski aus Gersthofen und sägt an einem Holzscheit: „Mir gefällt an unserem Juze besonders gut, dass wir Musik dabei haben und an der Bar Getränke verkaufen werden.“ Die Kinder zahlen mit ihrer eigens ausgedachten Währung. „Letztes Jahr gab es Wehrlinge, im Jahr davor hieß das Geld Ying Yangs“, sagt Anne.

Gegen Mittag stehen schon die ersten Wände, fleißig hämmern die Kinder an den Holzlatten, um die einzelnen Teile miteinander zu verbinden. Das eine Haus bekommt zusätzlich einen Gartenzaun, ein anderes dafür einen extra überdachten Durchgang. Darüber werden als Dächer noch Planen gespannt. Markus Wolf sagt: „Erfahrungsgemäß regnet es immer am letzten Tag des Spiels. Aber dank der Dächer können die Kinder das Stadtbauspiel trotzdem durchziehen.“

