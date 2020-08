vor 20 Min.

Junge Musiker begeistern in Meitingen

Anfängergruppe des JBO spielt im Hof der Grundschule

Kurz vor dem Beginn der Sommerferien veranstalteten die beiden Blockflötengruppen des JBO Meitingen ein Konzert für die Eltern und Geschwister der Flötenspieler. Um alle Regelungen einhalten zu können, die für ein Konzert im Freien gelten, fand das Konzert im überdachten Teil des Pausenhofs der Grundschule Meitingen statt.

Die jungen Musikerinnen und Musiker boten unter der Leitung von Walter Möckl ein Konzert vom Feinsten. So konnte den Klängen von „Der Kuckuck“, „Hokuspokus Fidibus“, „Mister Mümmel“ und vielen weiteren Liedern gelauscht werden.

Eltern und Geschwister zeigten sich sehr begeistert und erstaunt, wie man als Anfängerblockflötengruppe doch ein so abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen konnte. Dieses Lob haben sich die 17 Flötenspieler im Alter zwischen sechs und sieben Jahren redlich verdient. Sie haben nach der langen Corona-Pause fleißig geübt und sich in mehreren Proben, die alle im Anschluss an den Schulunterricht stattfanden, bestens auf das Konzert vorbereitet. (AL)

Themen folgen