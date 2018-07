vor 45 Min.

Junge Poetin beeindruckt die Schüler

Vernissage an der Grund- und Mittelschule Fischach

Monatelang hatte sich die Kunstgruppe 9. Klassen unter Anleitung ihrer Lehrerinnen Doris Klecker und Regina Wieser mit dem Gedicht „Ich schließe die Augen“ von Laura Hötzel beschäftigt, hatten die Schüler ihre Gefühle in Poesie gefasst und diese bildnerisch ausgedrückt: Welche Farben, welche Techniken wähle ich? Welche Struktur haben meine Gedanken? Wie diese Fragen von den Jugendlichen beantwortet wurden, ist jetzt in der Fischacher Schule zu sehen.

Bei der Vernissage des Projektes „LITErARTur“ trug die junge Poetin Laura Hötzel selbst ihr inspirierendes Gedicht einer zahlreich erschienenen Zuhörerschaft vor. Die Neuntklässler beeindruckten ihre einfühlsamen Worte. Sie gaben Einblick in ihre ganz persönlichen Welten, in ihr Suchen und die Verletzlichkeiten ihrer Seele. Letztlich aber obsiegte stets das Vertrauen in die eigene Person und in den Zusammenhalt der Gemeinschaft. (lui)

Themen Folgen