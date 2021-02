vor 1 Min.

Junger Autofahrer in Gersthofen missachtet Vorfahrt

Auf einer Kreuzung an der Thyssenstraße in Gersthofen ist es zu einem Unfall gekommen.

Weil ein junger Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtet hat, sind in Gersthofen auf einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen.

Von Gunter Oley

Ein junger Autofahrer wollte die Thyssenstraße in Gersthofen überqueren und missachtete die Vorfahrt eines anderen Autos. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge blieben die Insassen unverletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, passierte der Unfall am späten Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr. Ein 18-Jähriger wollte südwärts von der Gutenbergstraße in den Finkenweg fahren. Dazu musste er die Thyssenstraße queren.

Der junge Mann übersah dabei den Wagen eines 33-Jährigen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Ihre Insassen blieben unverletzt, der Gesamtschaden wird nach Angaben der Polizei auf 5500 Euro geschätzt.

