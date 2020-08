11:19 Uhr

Junger Autofahrer rast angetrunken durch den Ort

Ein angetrunkener junger Mann ist in der Nacht immer wieder mit hohem Tempo durch Fischach gefahren.

Mehrfach ist ein 18-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 1.30 Uhr mit seinem Alfa Romeo mit überhöhter Geschwindigkeit durch Fischach gefahren. Ein 35-jähriger Mann folgte ihm und konnte ihn nach Angaben der Polizei an der Anwandstraße/Am Fichtenring stoppen. Als er den 18-Jährigen zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser in den Wald.

Der junge Mann kam jedoch zurück, als eine Streife der benachrichtigten Polizeiinspektion Zusmarshausen bereits eingetroffen war. Ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Es wurden daher eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (gol)

