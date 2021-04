vor 35 Min.

Junges Team übernimmt Gemeinschaftspraxis in Diedorf

In der Gemeinschaftspraxis in Diedorf hören Bernhard Baur (links) und Roland Hus (Zweiter von links) auf. Als bisheriger Partner bleibt Markus Ziesing (Dritter von links). Seine neuen Praxispartnerinnen und -partner sind (Vierte von links) Margit Rahlf, Michaela Rose, Kristin Dziewior, Alexander Stöckl und Dorothea Diehl.

Plus Dr. Roland Huss und Dr. Bernhard Baur gehen in den Ruhestand. Von Ärztemangel auf dem Land ist in Diedorf aber keine Spur. Welche Rolle Frauen dabei spielen.

Von Jana Tallevi

Was tun, wenn einem als Arzt in einer Gemeinschaftspraxis die älteren Partner in den Ruhestand entschwinden? Das sind in der Gemeinschaftspraxis Diedorf ab Ende Juni Dr. Roland Huss und Dr. Bernhard Baur. Für Dr. Markus Ziesing, den verbleibenden Inhaber, ist die Antwort eine bislang nicht immer übliche: Man macht einfach die bislang angestellten Ärztinnen und einen angestellten Arzt zu Partnern - und hat dann so ein Leitungsteam aus insgesamt sechs Personen zusammen. Alle haben in den vergangenen Jahren ihre Ausbildung in der Praxis absolviert und sind geblieben. "Da wäre ich doch wahnsinnig, wenn ich so gute, neue Kollegen gehen lassen würde", beschreibt Ziesing eindeutig. "Gerade vor den aktuellen Themen Ärztemangel und Frauenquote ist das jetzt absolut indiziert."

