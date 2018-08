25.08.2018

Kabarett: Papa, sag Ja

Klaus Karl-Kraus ist Ende September in Nordendorf zu sehen..

Der Franke Klaus Karl-Kraus tritt in Nordendorf auf

Der Verein Kulturkreis Nordendorf präsentiert am Samstag, 29. September, um 20 Uhr im Bürgersaal einen Kabarettabend. Zu Gast ist Klaus Karl-Kraus mit seinem Programm „Papa, sag Ja“.

Der Franke ist eine feste Größe im Olymp der Kabarettisten. Auf seinem Weg wird er immer wieder mit Preisen und Auszeichnungen dekoriert: Kulturförderpreisträger und Kultur-Ehrenbrief der Stadt Erlangen, Träger des Wolframs-Eschenbach-Preises des Bezirks Mittelfranken sowie „Gewürfelter“ von Ober-, Unter- und Mittelfranken. Mit Büchern, CD-Produktionen und seiner Leidenschaft als Sportreporter für das Bayerische Fernsehen lebt er eine Vielseitigkeit, die selten geworden ist im Zeitalter der schnellen Pointen.

Bei seinem Kabarettabend in Nordendorf schlägt er die Seiten des Familienalltags auf – mit dem geschulten Blick als zweifacher Vater. Mit dem Programm „Papa, sag Ja! Sie erzieht – er schaut zu“ entführt er seine Gäste in eine Welt durchwachter Nächte, kindlicher Sprachakrobatik und einigen Herausforderungen. Eine Welt, in der sich das Kind im Manne mit dem eigenen Nachwuchs verbündet und auf Entdeckungsreise begibt.

Auch der gute Zweck schwingt mit: Zwei Euro jeder Karte spendet der Kabarettist an die Ugandahilfe Nordendorf. (moma)

bei Elektro Meier in Nordendorf und im Buchladen Eser in Meitingen. Preis 16 Euro, freie Platzwahl.

