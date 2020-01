18:46 Uhr

Kabarett in Neusäß: Von Heiner Lauterbach bis Bruno Jonas

Kulturbüroleiterin Anneli Bronner zieht eine positive Bilanz für die Stadthalle Neusäß. Die Größen der Szene geben sich die Klinke in die Hand.

Nicht nur bundesweit bekannte, sondern vor allem auch regionale Künstler will die Stadt Neusäß fördern. Und so ist Kulturbüroleiterin Anneli Bronner stolz, auch hiesige Eigenproduktionen in der Stadthalle auf die Bühne zu verhelfen. Die Organisatorin des Programms hat eine Bilanz für das vergangene Jahr gezogen.

Soeben ging „Ein bezauberndes Weihnachtsmusical“ von Marina Igelspacher und Bianca Steinbusch mit 80 mit Feuereifer agierenden Kindern über die Bühne. „Ein exzellentes Beispiel für erfolgreiche Eigenproduktionen, auf die ich großen Wert lege, unterstützt von meinem Team und der Technik, die engagiert an solchen Projekten mitarbeitet vom Kulissenbau bis zu Lichtplänen“, so Bronner bei ihrem Rückblick auf das Jahr 2019 in der Stadthalle. Christian Auer schließt das Jahr 2019 in Neusäß mit „Rock on Top“ ab. Zum Muttertag bot er mit Benedikt Bader, Starviolinist Sandro Roy (ebenfalls aus Neusäß) und dem Chor von Young Stage eine humorvolle Huldigung an die Donaumonarchie an, voller Wiener Schmäh.

Heiner Lauterbach begeisterte erstmals die Theaterbesucher

„Da uns ein Orchestergraben fehlt, gibt es leider kaum große klassische Konzerte oder Opern“, sagt Bronner. Allerdings erfreut das Neusässer Kammerorchester regelmäßig mit Konzertjuwelen im Haus der Musik. Neue Wege beschritt man mit den Konzerten von DeSchoWieda, Losamol und Roland Hefter mit den IsarRidern in der Halle. Heiner Lauterbach begeisterte erstmals die Theaterbesucher in der ausverkauften Halle. Das Publikum verfolgte die bestechende Inszenierung von Orwells Klassiker „1984“.

Mit einem lustvollen Molière begeisterten die Vollblutkomödianten des Neuen Globe Theaters Publikum wie Kritik. Es folgten die Schauspielgrößen Charles Brauer und Anna Stieblich in Liebesverstrickungen, die, auf schnödem Mammon basierend, dennoch glücklich enden.

Der Widerstreit von Wahnsinn und Wissenschaft

In Dürrenmatts „Die Physiker“ verkörperte Peter Bause genial den Widerstreit von Wahnsinn und Wissenschaft mit Hellena Büttner als starker Gegenspielerin. Im Musik-Abo stehen 2020 neben der Dancing Queen, einer glamourösen Hommage an ABBA, die Jubiläums-Gala von Young Stage an und das spritzige Wiener Musikkabarett „Sissi und Franzl“.

Das Kabarett boomt wie gewohnt. „Bruno Jonas spielt jedes Programm bei uns, stets ausverkauft, wie auch Günter Grünwald“, berichtet Anneli Bronner. Maxi Schafroth beglückte Neusäß schon sieben Mal. Sein 8. Auftritt 2020 ist längst ausverkauft.

Für große Kabarettisten zählen laut Kulturbüro Zuverlässigkeit und guter Service in Neusäß. Für die „Gruberin“ ist ausschlaggebend, wie auch für Maxi Schafroth, „dass wir sie engagierten, als sie noch Geheimtipps waren“. (AL)

