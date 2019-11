07:45 Uhr

Kaktus ohne Stacheln bringt Exotik in Augsburger Land

Grüner gärtnern: Der Weihnachtskaktus tickt etwas anders als seine Verwandten. Was bei der Pflege der beliebten Pflanze zu beachten ist.

Von Diana Zapf-Deniz

Kaktus ist nicht gleich Kaktus. Der Weihnachtskaktus tickt etwas anders als so manch andere seiner Verwandten und hat weder Stacheln noch ein kakteentypisches Aussehen. Er gehört zur Gattung der Schlumbergera, deren Namen auf den Kakteenzüchter Frédéric Schlumberger zurückgeht. Eigentlich hat er seine Heimat in den küstennahen Gebieten Brasiliens. Dort wächst er als Aufsitzerpflanze auf den Bäumen.

Wir kennen den zur Weihnachtszeit blühenden Kaktus als schöne hybride Zimmerpflanze. Hybrid ist in Bezug auf das Auto in aller Munde. Doch das Wort bezieht sich aus dem Griechischen auf Übermut und Anmaßung und aus dem Lateinischen auf Mischling. Eine hybride Pflanze wurde also so miteinander gekreuzt, dass sie vitale, widerstandsfähige, gleichförmige Nachkommen hervorbringt.

