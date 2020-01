vor 58 Min.

Kalinka reißt zu Begeisterungsstürmen hin

In St. Vitus Willmatshofen gab es mit dem Ensemble Accervoce zum Jahresausklang Gesang statt Böller

Für das Ensemble Accervoce hat das Silvesterkonzert in der Kirche St. Vitus im Fischacher Ortsteil Willmatshofen schon Tradition. Bereits zum vierten Mal führte es diese Veranstaltung durch. Im letzten Jahr hatten Michaela Gump, Katharina Kucera und Ralf Peters die Sopranistin Maria Geiger mit im Boot. Diesmal präsentierte das Trio den Opernbass Nikolai Galkin, der auf großen Bühnen zu Hause ist. Eine Entscheidung, die sich als erneuter Glücksgriff entpuppte.

Dabei brillierte der ukrainische Sänger aus der Hafenstadt Odessa gleich zu Beginn des Silvesterkonzerts mit gewaltiger Stimme. Eindrucksvoll präsentierte der 57-Jährige die sinnträchtige Arie „In diesen heil’gen Hallen“ des Sarastros aus Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtester Oper „Die Zauberflöte“. Viel Noblesse legte Galkin auch in den Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“. Das wohl bekannteste Werk des russischen Komponisten Dmitri Bortnjanski mit dem Text von Gerhard Tersteegen beinhaltete ein tiefes spirituelles Verständnis.

Auch bei der Vorstellung einer Reihe von russischen Volksliedern gelang es Nikolai Galkin faszinierend, stimmlich eine Brücke zwischen dramatischen Elementen und empfindsam gestalterischen zu schlagen. In „Stenka Rasin“ erzählte er mit dunkler Farbe von einem Anführer eines Aufstands gegen das russische Zarenreich, der innerlich zerrissen zwischen Leidenschaft und Pflichtgefühl pendelte.

Ein so vielfältiger Opernbass vermochte natürlich auch tief in die Seele zu dringen und die dortigen Gefühle zu berühren. Und so löste er bei „Strahle hell, mein schöner Stern“, „Schwarze Augen“ und „Ich blicke zum Himmel auf“ beim Publikum Emotionen wie Sehnsucht, Liebe und Freiheit aus, deren Interpretationen hervorragend ankamen.

Ein wunderschöner Gegenpart zum tiefen Bass bildeten da natürlich die unter die Haut gehenden Stimmen der Sopranistinnen Michael Gumpp und Katharina Kucera. Dabei stellten die beiden Sängerinnen einmal mehr ihre gesangliche Vielseitigkeit unter Beweis. Kucera bezauberte mit „Dank sei dir, Herr“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Ägypten“ und John Rutters „The Lord Bless You And Keep You“. Für letzteren Titel erntete sie von den Zuhörern lautstarke Bravo-Rufe. Parallel dazu heimste Michaela Gumpp viel Sympathie mit den Liedern „Mary’s Boychild“ und Elton Johns „Can You Feel The Love Tonight“ ein. Vom ersten Moment an hatte sie das Publikum mit ihrer extrem wandlungsfähigen und überzeugenden Stimme im Griff.

Ein Höhepunkt waren aber ihre gemeinsamen gesanglichen Darbietungen. Bei dem englischen Volkslied „Deck The Halls“, Engelbert Humperdincks „Abendsegen“ und Felix Bernhards „Winterwonderland“ erstrahlten ihre lyrischen Stimmen warm, ausdrucksstark und in der Höhe glockenhell.

Vierter im Bunde war Ralf Peters. Der Akkordeonist begleitete nicht nur die Sänger. Vielmehr befeuerte er sie mit seinem einfühlsamen und kompakten Spiel. Darüber hinaus gelang es ihm, eigene Akzente zu setzen. Besonders deutlich wurde dies bei seinem Akkordeonsolo „White Christmas“ von Irving Berlin. Mit atemberaubender Präsenz entlockte er seinem Instrument eine ungeheure Klangvielfalt.

Selten war bei einem Silvesterkonzert von Anfang an eine solche Wellenlänge zwischen Publikum und Künstler zu spüren. Genuss und Vergnügen gipfelten schließlich in dem Volkslied „Heilige Nacht“, das das komplette Ensemble mit viel Anmut zelebrierte. Das wohl bekannteste aller russischen Volkslieder ließ das Kircheninnere pulsieren und vibrieren: Das mächtige „Kaaa - linka, Kalinka“ riß die Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin. (rusi)

