vor 6 Min.

Kameraden ehren Mitglieder

Ostendorfer Verein ist vielfach aktiv

Bei der Jahreshauptversammlung des Kameraden- und Soldatenvereins Ostendorf standen Rückschau, Ausblick und Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm. In seinem Rückblick bedankte sich Vorsitzender Norbert Seidl für die Mithilfe an allen gemeindlichen und kirchlichen Veranstaltungen. Besonders erfreut zeigte sich Seidl, dass bei Wallfahrten und Beerdigungen so viele Mitglieder anwesend sind. Im Juli beteiligte man sich an der Fahnenweihe der Soldatenkameradschaft Meitingen. Derzeit gehören dem Traditionsverein 79 Mitglieder, davon 21 Ehrenmitglieder, an. Leider starben letztes Jahr drei Kameraden.

Kassierer Arthur Laxgang berichtete über einen ordentlichen Kassenstand. Der BKV-Vorsitzende Otmar Krumpholz und Vorsitzender Seidl zeichneten drei Mitglieder für ihre jahrelange Treue zum Verein mit den Ehrenkreuzen aus. Folgende Kameraden erhielten Urkunden und Ehrenkreuze: Bronze Peter Fischer, Silber Andreas Möritz und Gold Richard Keßler.

Seidl sprach noch einige Termine an, besonders die Einladung für 50 Jahre BKV-Bezirksverband Schwaben mit Festgottesdienst und Bezirksversammlung am 18. April in Thierhaupten, die Maiwallfahrt Maria im Elend sowie den Radausflug, der immer im September stattfindet. (AL)