Kartei der Not hilft Tafel in Neusäß

2000 Euro machen Kauf von Lebensmittelpaketen möglich

Besonders schwer treffen die derzeitigen Einschränkungen auch jene, die ohnehin schon bedürftig sind. Die Kartei der Not als Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags ist deshalb in der gegenwärtigen Lage umso mehr gefragt.

Sie hat ihre Hilfsprojekte sogar ausgeweitet. Mit einem Sonderfond kann jetzt auch sozialen und gemeinnützigen Organisationen geholfen werden. Davon profitiert die Tafel in Neusäß und die Menschen, die diese Einrichtung üblicherweise unterstützt. Die Kartei der Not hat der Tafel jetzt 2000 Euro überwiesen.

Die Tafel Neusäß musste ihre Ausgabestelle aufgrund von Corona schließen. Das Infektionsrisiko für die ehrenamtlichen, meist älteren, Mitarbeiter aber auch für die Tafelkunden, die oft selbst zur Risikogruppe gehören, war einfach zu groß. Zudem fehlen Lebensmittelspenden. Um aber weiterhin für die Bedürftigen in ihrem Gebiet da sein zu können und um diese weiterhin versorgen zu können, müssen nun Lebensmittel dazu angekauft werden. Diese werden in Päckchen verpackt und im Anschluss an die Kunden ausgeliefert.

Die Kartei der Not unterstützt die Neusässer Tafel dabei mit insgesamt 2000 Euro, damit die Grundversorgung möglichst vieler bedürftiger Familien auch weiterhin gesichert ist. (AL)

