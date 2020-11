vor 32 Min.

Kassiert Biberbach zu wenig Geld von seinen Bürgern?

Plus Der Markt im Lechtal stöhnt unter der Schuldenlast. Deshalb richtet sich der Blick der Gemeinderäte auf die Einnahmen: Geht da noch was?

Von Sonja Diller

Wird sich Biberbach künftig noch freiwillige Zuwendungen an Vereine leisten können? Ist die Marktgemeinde in der Lage auch in Zukunft auf Gebühren zu verzichten, die gefordert werden könnten? Und verlangt die Gemeinde von ihren Bürgern Gebühren in der Höhe, wie sie nötig sind, um die Kosten für öffentliche Dienstleistungen zu decken?

Biberbach: Beanstandungen zu Jahresrechnungen

Diese und viele andere Fragen wirft der Bericht zur überörtlichen Prüfung der Kasse und der Jahresrechnungen 2012 bis 2018 auf. Den sahen sich die Mitglieder des Marktgemeinderates in jüngster Sitzung genauer an. Neben den jährlichen örtlichen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Gemeinderates findet nach Vorgabe der Gemeindeordnung in größeren Abständen eine überörtliche Prüfung durch die staatliche Rechnungsprüfungsstelle im Landratsamt statt.

Eine Reihe von Empfehlungen der Prüferin habe man bereits umgesetzt, andere müsse der Gemeinderat beschließen, so Geschäftsführer Stefan Behringer. Beanstandet wurden veraltete Dienstanweisungen und interne Vorgänge, die neu strukturiert werden müssen, aber auch eine ganze Reihe von in die Jahre gekommenen Satzungen.

Es wurden Erstattungsanträge für entgangene Beiträge bei der Erstellung der Ortsdurchfahrt Affaltern nicht gestellt. Das muss schnellstens nachgeholt werden, bevor die Frist dafür abgelaufen ist. Geld muss eingesammelt werden, wo immer das möglich ist, war das Fazit im Bereich Finanzplanung. Denn die Gemeinde steht finanziell mit dem Rücken zur Wand.

Verschuldung ist das Hauptproblem in Biberbach

Beim letzten Haushalt war die maximale Kreditaufnahme von der Aufsichtsbehörde beschränkt worden. Pflichtaufgaben im Fokus und der Verzicht auf Kür ist das Motto. Dazu forderte Johanna Quis (UFB) eine Klausur des Gemeinderates ein. Aktuelle Zahlen müssten auf den Tisch, denn „die Verschuldung ist unser Hauptproblem“.

Sich über Zuschüsse für Projekte zu freuen, die man sich eigentlich nicht leisten könne, sei sicher keine Lösung, erhielt sie Unterstützung von Edith Neidlinger (UFB). Klarheit über die finanzielle Situation zu bekommen sei allerdings in einigen Bereichen so aufwendig, dass darüber gesprochen werden müsse, ob sich das lohnt, so Franz Bayer (CSU). Ist es sinnvoll zu berechnen, welche Kosten Vereine als Nutzer öffentlicher Gebäude berappen müssten? Dafür wäre es nötig, alle Nutzungsdaten akribisch zu erfassen, um zu überlegen, ob und in welcher Höhe Beiträge für Strom, Heizung und Gebäudeunterhalt zu leisten sind. "Ist das sinnvoll, und kann die Verwaltung das leisten", fragte Bürgermeister Wolfgang Jarasch (FW). Das müsse der Gemeinderat überlegen. Einstimmig wurde beschlossen, die Neufassung der gemeindlichen Satzungen anzugehen.

Biberbach: Steigen die Gebühren für Wasser und Abwasser?

Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung braucht Biberbach dafür dringend fachliche Unterstützung. Die Neukalkulation der Gebühren und Beiträge und die Erstellung der dazugehörigen Satzungen könne man selbst nicht leisten, so Geschäftsführer Stefan Behringer. Warum das so ist, erläuterte dem Gemeinderat Klaus Spahn von der Gesellschaft für kommunale Entwicklung Schneider & Zajontz.

Zu Aufteilungsschlüsseln, den Ecken und Kanten des Satzungsrechts und den Tücken von Berechnungsgrundlagen hatte er viele Details parat. Um rechtlich korrekte Satzungen und eine belastbare Basis für hieb- und stichfeste Beitrags- und Gebührenrechnungen zu bekommen, gehe an einer externen Beratung und Unterstützung kein Weg vorbei, so die Erkenntnis. Der Rat beschloss einstimmig, einen Dienstleister damit zu beauftragen.

Wegen Corona gibt es 2020 in Biberbach keine Bürgerversammlung mehr

Aus Pandemiegründen wird es 2020 keine Bürgerversammlungen geben, kündigte Bürgermeister Wolfgang Jarasch an. Den Bericht des Bürgermeisters sowie die Ankündigung von Telefonterminen mit dem Rathauschef werde es im Amtsblatt und auf der Internetseite der Gemeinde geben.

