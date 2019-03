vor 25 Min.

Katholische Frauen weitere vier Jahre in derselben Besetzung

Vorstand bleibt im Amt, doch Ulrike Pohl mahnt Veränderungen an. Zwei Mutter-Kind-Gruppen aktiv

Ulrike Pohl bleibt Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbunds Herbertshofen-Erlingen. Bei der Neuwahl des Vorstands gab es keine Veränderungen. Die amtierenden Vorsitzenden mit den Beiräten stellten sich alle wieder zur Wahl. Ulrike Pohl merkte aber an, dass einige Mitglieder des Teams schon sehr lange im Amt seien und dass es bei der nächsten Wahl in vier Jahren eine Veränderung geben müsse.

So besteht das Team auch weiterhin aus Ulrike Pohl, Antonie Nußbauer, Lore Scharpf, Maria Lipp und Sigrid Berchtenbreiter. Als Beirätinnen fungieren Franziska Raba, Anette Meitinger, Paula Jebelean und Isolde Steppich. Ausgeschieden ist Therese Eichhorn. Derzeit gehören dem Verein 165 Mitglieder an.

Über die Aktivitäten im Kreise der Mutter-Kind-Gruppen berichteten Simone Kratzer und Daniela Losleben. In der ersten Gruppe seien elf Kinder und elf Mütter, in Gruppe zwei neun Kinder und acht Mütter. Die Kinder seien zwischen neun Wochen und zweieinhalb Jahren alt, so Simone Kratzer. Über die Abläufe des Tagesprogramms in den Gruppen informierte Daniela Losleben, wobei sie gemeinsame Saisonaktivitäten und themenbezogene Bastelarbeiten über das Jahr hinweg erwähnte.

Über die „Herbertshofer Weibsbilder“ informierte Daniela Wilde. Diese Mitglieder des KDFB Herbertshofen-Erlingen stammen aus den früheren Mutter-Kind-Gruppen. Die „Weibsbilder treffen sich einmal im Monat zu einem Erfahrungsaustausch und beteiligen sich an örtlichen Veranstaltungen wie dem Dorfgemeindeschießen oder an der Dorfweihnacht. Die Faschingsfeier am Lumpigen Donnerstag, die Teilnahme an der Bezirkswallfahrt in Kloster Holzen, eine Radtour zum Patenverein Biberbach gehörten unter anderem zum geselligen Jahresprogramm, berichtete Sigrid Berchtenbreiter. Die Frauen besuchten auch die Firma „Tee Meyer“ in Bäumenheim, wirkten bei der Dorfweihnacht mit und veranstalteten einen gut besuchten Entspannungsabend nach den fünf Gesundheitsprinzipien von Pfarrer Sebastian Kneipp. In den kommenden Wochen verkaufen die Frauen wie jedes Jahr Osterkerzen und Palmbüschel. Im Mai nehmen sie an einer Maiandacht in Maria im Elend teil. (peh)

