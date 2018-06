vor 33 Min.

Katze attackiert Hund – und dessen Besitzer

Eine Katze war am Samstag in Gersthofen auf dem Kriegspfad.

Eine Katze fiel in Gersthofen plötzlich einen Labrador an. Als die Besitzer dazwischen gehen, bekommen sie die Krallen zu spüren.

Der kuriose Zwischenfall hat sich am Samstag gegen 11.30 Uhr ereignet. Laut Polizei ging ein Ehepaar mit ihrem Hund, einem Labrador, am Mittleres Esch spazieren, als plötzlich eine Katze den Hund attackierte. Die Hundebesitzer versuchten die Katze zu verscheuchen, dabei biss diese die Frau in die Hand und kratzte den Mann am Bein.

Das Ehepaar ließ seine Verletzungen beim Arzt behandeln. Ob der Hund Verletzungen davontrug, muss noch abgeklärt werden. Der Katzenhalter wurde durch das Ehepaar informiert. Sie erstatteten auch Anzeige bei der Polizei.

Themen Folgen