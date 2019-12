vor 42 Min.

Kauft die Stadt am Mittwoch das Gersthofer Loch?

Seit Jahren liegt das Grundstück zwischen Donauwörther Straße (unten) und Schulstraße (oben) in Gersthofen brach, ist mittlerweile von Wildpflanzen bewachsen. Im Stadtrat heute Abend entscheidet sich, ob die Stadt das 7000 Quadratmeter Areal selbst erwirbt und damit entscheiden kann, was künftig dort geschieht.

Plus Am Abend müssen die Lokalpolitiker entscheiden, ob die Stadt künftig Eigentümerin des 7000-Quadratmeter-Areals wird. Das geht nur mit einer Millionenzahlung.

Von Gerald Lindner

Wird aus dem Gersthofer Loch der neue Stadtpark und aus dem heutigen Stadtpark eine Wohn- und Gewerbebebauung? Dafür will die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und sich das brachliegende 7000-Quadratmeter-Areal an der Ecke Bahnhof-/Augsburger Straße selbst sichern. Das ist der Plan – zumindest wenn es nach Bürgermeister Michael Wörle und der Stadtverwaltung geht: Daher steht die Entscheidung über einen Kauf des Grundstücks am heutigen Mittwochabend im Stadtrat an. Unterstützung erhält Wörle aus bisher ungewohnter Seite.

Seit elf Jahren klafft im Zentrum das „Gersthofer Loch“ – von offizieller Seite heute „Potenzialfläche“ genannt. Nach dem ursprünglichen Investor Peter Pletschacher ( Dasing) erwarb es der Augsburger Investor Johann Pfoo im Spätsommer 2018 – nach Informationen unserer Zeitung zahlte er um die 17 Millionen Euro für das Areal. Doch nach einem Jahr Verhandlungen mit der Stadt warf er im Oktober das Handtuch und verkaufte es an Bernd Schwarz (Pullach). Vorkaufsrecht dank dank Ausweisung als Gersthofer Sanierungsgebiet Zwischenzeitlich hatte die Stadt das ganze Zentrum zum „städtebaulichen Sanierungsgebiet“ erklärt. Das ermöglicht Gersthofen, über ein Vorkaufsrecht das Grundstück selbst zu erwerben. Dies ist möglich, weil das Grundstück „zur Erreichung städtebaulicher Ziele und Maßnahmen von herausragender Bedeutung ist“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wenn heute Abend der Entschluss für den Kauf fällt, wird Gersthofen allerdings wohl die volle Kaufsumme hinblättern müssen, die auch Bernd Schwarz auf dem freien Markt zu zahlen bereit wäre. Denn Johann Pfoo hat schon vor einiger Zeit im Gespräch mit unserer Zeitung betont, er werde sich auf keinen Verkauf nach dem deutlich niedrigeren Verkehrswert einlassen, den das Grundstück nach heutigem Baurecht hat. Denn derzeit gibt es einen Bebauungsplan aus dem Jahr 1986, nachdem Gutachter im Vorfeld einen Verkehrswert errechnet haben. Dieser liegt offenbar deutlich niedriger als der jüngste Verkaufspreis. Notfalls werde er vor Gericht ziehen, kündigte Pfoo damals an. Enorme Wirkung auf andere Grundstücksgeschäfte Bisher war Stadtrat Markus Brem (FW) gegen den Kauf der „Potenzialfläche“ im Stadtzentrum – gegenüber unserer Zeitung befürwortet er ihn jetzt: „Erst dachte ich, dass die Verwerfungen auf dem Gersthofer Grundstücksmarkt durch diese spekulativen Preise es nicht rechtfertigen, dass sich die Stadt Gersthofen hieran beteiligt, indem sie das Vorkaufsrecht zieht.“ Dennoch solle die Stadt vom Vorkaufsrecht in den Konditionen des Vertrages zwischen Pfoo und Schwarz Gebrauch machen. „Mit dem Grundstücksgeschäft wird ohnehin eine neue Ära des Grundstücksmarkts angestoßen und die Wirkung auf andere Grundstücksgeschäfte im Stadtgebiet wird enorm sein – mit und ohne Vorkaufsrecht der Stadt Gersthofen.“ Auf die nächsten 50 Jahre gerechnet, sei der „Luxusanteil am Kaufpreis“ von mehreren Millionen Euro minimal: „Er ist in wenigen Jahren durch die Konzessionsabgabe finanziert, die die Stadt von den Energienetzbetreibern (Strom, Gas, Wärme) jährlich erhält.“ Die Stadt Gersthofen solle in Zukunft aktiv unternehmerisch tätig werden. „So können wir unsere gemeindlichen Vermögenswerte durch eigenes Handeln zukunftsfähig und im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit weiterentwickeln.“ Wird darauf der neue Gersthofer Stadtpark? Doch was könnte aus dem Grundstück nach einem Kauf durch die Stadt werden? In den vorbereitenden Untersuchungen für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme wurde bereits vom Stadtbaumeister Roland Schmidt ins Spiel gebracht, den Stadtpark für eine Wohn- und Handelsbebauung zu nutzen und stattdessen das Loch als neuen Stadtpark zu gestalten. Der heutige Stadtpark liege eher abseits und werde von den Bürgern nicht als Zentrum der Begegnung wahrgenommen. „In dem Fall bleibt auch die Strasservilla erhalten“, so Bürgermeister Michael Wörle. Im Tausch dazu wäre eine Bebauung auf dem heutigen Stadtpark möglich – eventuell mit einem Handelsbereich, der das Angebot des City-Centers ergänzt. Der Verkauf von Flächen dort an einen Investor könnte die hohe Kaufsumme für das „Loch“ zumindest teilweise kompensieren. Lesen Sie dazu auch: Jetzt will die Stadt das Gersthofer Loch kaufen



