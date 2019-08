11:31 Uhr

Keime im Trinkwasser: Gersthofer bunkern Mineralwasser

Nachdem für Gersthofen eine Abkochanordnung für Trinkwasser erlassen wurde, bildeten sich in den Getränkemärkten lange Schlangen von Kunden, die kastenweise Wasser kaufen wollten.

Schon am Mittwoch wurden die Getränkemärkte in Gersthofen förmlich überrollt. Jetzt haben sie Nachschub geordert. Stimmen und Stimmungen aus der Stadt - und ein ungewöhnliches Weißwurstrezept.

Von Tobias Karrer

Ausnahmezustand im Gersthofer Getränkemarkt: Marlis Schaufler und ihre Kollegen im Sobi-Getränkemarkt sind überrascht, als vor zwei Tagen ungewohnt viele Kunden den Markt betreten und kastenweise Wasser kaufen. „Am Mittwoch war es wild“, beschreibt Schauffler die Situation. Lange Schlagen hätten sich gebildet. Zuerst wussten sie und ihre Kollegen nicht, was los war. Doch von den Kunden erfuhren sie schnell von der Abkochanordnung.

So wie Schaufler und ihren Kollegen ging es am Mittwoch vielen Gersthofern. Die Bürger und auch Gewerbetreibende mussten auf der Stelle reagieren. Ginger Plechac stand zum Beispiel hinter der Rezeption des Stadthotels in Gersthofen, als die Feuerwehr durch die Straßen fuhr und die Bürger über die Keime im Trinkwasser informierte. Sofort suchte sie auf der Internetseite der Stadt nach mehr Infos, um dann einen Infozettel für ihre Gäste auszudrucken. Er steht jetzt prominent auf der Rezeption, „aber ich weise unsere Gäste auch beim Einchecken direkt auf die Problematik hin“, erklärt Plechac.

Wie ein Hotel reagiert

Gestern Morgen wurden die Weißwürste für das Frühstück einfach in Mineralwasser aus der Flasche gekocht. Außerdem habe sie umgehend Trinkwasser in großen Spenderflaschen nachbestellt, um wenigstens die Kaffeemaschine für das Frühstück befüllen zu können, sagt Plechac. Kostenloses Wasser – zum Beispiel zum Zähneputzen – steht für die Gäste an der Rezeption bereit. Alles in allem beschreibt sie die Situation für das Hotel als „ungünstig“.

Das Abkochgebot trifft auch die ökumenische Sozialstation in Gersthofen. Am einfachsten sei es gewesen, alle Mitarbeiter über die Situation zu informieren, erklärt Leiter Alexander Blaschke. Schwieriger sei die Situation dann vor Ort bei den Klienten. „Ältere, pflegebedürftige Menschen machen sich schnell Sorgen und haben Ängste“, erklärt der Stationsleiter.

Schwierige Altenpflege

Dabei gehe es vor allem um die Körperpflege. Duschen sei ja möglich, allerdings sollte man Mund und Augen geschlossen halten. Trotzdem herrscht Unsicherheit: Auf der einen Seite sei es für ältere Menschen gar nicht so einfach, die Augen beim Duschen geschlossen zu halten. Auf der anderen Seite hätten manche kleine Schürfwunden oder Verletzungen, so Blaschke. Auch besorgte Angehörige hätten schon in der Sozialstation angerufen und sich nach dem Umgang mit der Abkochanordnung erkundigt.

Thomas Schnurrer, von der Inizzia GmbH, die Wasseraufbereitungsanlagen vertreibt, startete eine Werbeaktion. Auf Facebook wandte er sich „an alle Familien mit Baby“ und bot kostenlos reines Wasser an – allerdings aus Gablingen. Dort stehe die große Aufbereitungsanlage von Schnurrer. Wasser aus Gersthofen müsse man – trotz Anlage – abkochen. „Wir haben viele Bekannte in Gersthofen und wollten einfach helfen“, erklärt Schnurrer. Babys seien von verunreinigtem Wasser am schlimmsten betroffen. „Damit Familien nicht für teures Geld Wasser einkaufen müssen“, habe er dann Kanister mit Wasser aus der Aufbereitungsanlage im Büro vorbereitet. Einige Familien hätten das Angebot auch schon angenommen.

Werbe-Gag mit Wasser aus Gablingen

Auf Facebook kommt Schnurrers Aktion auf jeden Fall gut an. Dort wird heftig über das Thema Abkochgebot diskutiert. Fragen über Fragen werden gestellt und oft auch beantwortet. Manche zeigen Humor: Einer postet beispielsweise ein Bild von einem Topf Wasser auf dem Grill im Garten. Andere Kommentare sind eher sarkastisch. Zum Beispiel: „Einfach leben wie im Urlaub mit schlechtem Trinkwasser! Da kommen doch gleich Urlaubsgefühle auf.“ Auch der offizielle rote Zettel der Stadt wird gleich mehrere Male gepostet.

Egal wie es weitergeht, eines ist sicher: Durst wird Gersthofen nicht leiden müssen. Im Sobi-Getränkemarkt stapeln sich die Kisten am Donnerstag mannshoch. Marlis Schaufler erklärt: „Wir haben etwa doppelt so viel bestellt wie gewöhnlich.“

