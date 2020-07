vor 10 Min.

Kein Chlor und keine Keime mehr im Dinkelscherber Wasser

Plus Noch muss das Wasser in Dinkelscherben abgekocht werden. Das könnte aber bald vorbei sein.

Von Philipp Kinne

Seit mehr als zwei Jahren warten die Dinkelscherber auf den Tag, an dem sie endlich wieder unbeschwert den Wasserhahn aufdrehen können. Nun teilt die Gemeinde mit: Gegen Ende der Woche könnte das Abkochgebot aufgehoben werden.

Das gilt seit Ende Juni. Denn seither wird das Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Gemeinde nicht mehr gechlort. Um sicherzugehen, sind die Bürger angehalten, ihr Wasser in dieser Zeit vorsorglich abzukochen. Das kennen die Dinkelscherber bereits aus der Zeit vor der Chlorung. Zusätzlich zum Abkochgebot werden außerdem immer wieder Wasserproben genommen. Wie die Gemeinde mitteilt, sind diese Wasserproben an allen 15 Messstellen im zulässigen Bereich. Seit dem 2. Juli ist das Netz in Dinkelscherben demnach außerdem offiziell chlorfrei. Im Netz Oberschöneberg wurden bei der zweiten Wasserprobe noch geringe Mengen an Chlor gemessen. Inzwischen finde sich aber auch dort kein Chlor mehr, teilte die Gemeinde am Montag mit. In dieser Woche sollen noch an drei Tagen Proben gezogen werden. Sollten diese weiterhin keimfrei bleiben, wird das Abkochgebot gegen Ende der Woche aufgehoben.

2018 wurde im Dinkelscherber Wasser ein coliformer Keim gefunden

Grund für die Chlorung des Wassers war ein coliformer Keim, der im Mai 2018 in einem Hochbehälter gefunden wurde. Weil das Gesundheitsamt in der Wasserversorgung der Marktgemeinde außerdem noch zahlreiche Mängel gefunden hatte, musste die Gemeinde massiv investieren. Aus Sicht der zuständigen Behörden sind mittlerweile alle akuten Mängel behoben. Vor rund drei Wochen gab das Gesundheitsamt dann grünes Licht für ein Ende der Chlorung.

Die Chronologie der Chlor-Krise in Dinkelscherben 1 / 10 Zurück Vorwärts Mai 2018: Im Hochbehälter Breitenbronn wird ein coliformer Keim gefunden. Bürger aus zwölf Ortsteilen von Dinkelscherben sowie Osterkühbach und Schönebach müssen ihr Trinkwasser abkochen.

Juni 2018: Das Gesundheitsamt ordnet eine Sicherheitschlorung für das Trinkwasser in der gesamtem Wasserversorgung des Marktes Dinkelscherben an.

Juli 2018: Als im Netz stabile Chlorwerte vorliegen, wird die Abkochanordnung wieder aufgehoben.

August 2018: Eine Risikoanalyse wird von den Stadtwerken Augsburg erstellt. Sie soll zeigen, in welchen Bereichen nachgebessert werden muss.

März 2019: Das Gericht entscheidet, dass die Anordnung zur Chlorung des Wassers rechtens ist. Die Gemeinde hatte dagegen geklagt.

Mai 2019: Die Gemeinde beschließt, rund 200 Totleitungen zu entfernen.

August 2019: Nachdem die Gemeinde eine Vielzahl an Sanierungsmaßnahmen am Wassernetz durchgeführt hat, wird erneut ein Antrag auf das Ende der Chlorung gestellt.

November 2019: Das Staatliche Gesundheitsamt in Augsburg bemängelt noch immer einige Sanierungsmaßnahmen.

Mai 2020: Nachdem die Gemeinde Dinkelscherben die Maßnahmen durchgeführt hat, wird erneut ein Antrag auf ein Ende der Chlorung gestellt.

Juni 2020: Das Gesundheitsamt gibt grünes Licht: Die Chlorung des Trinkwassers kann aufgehoben werden. Vorübergehend sollte das Wasser allerdings wieder abgekocht werden. (kinp)

Was Sie während des Abkochgebots in Dinkelscherben beachten sollten

Sobald das Abkochgebot aufgehoben wird, werden die Haushalte von der Gemeinde wieder informiert. Es wird darum gebeten, diese Nachricht auch an Nachbarn weiterzugeben.



aufgehoben wird, werden die Haushalte von der Gemeinde wieder informiert. Es wird darum gebeten, diese Nachricht auch an Nachbarn weiterzugeben. Zu beachten ist bis dahin Folgendes: Das Wasser aus der Leitung sollte nur abgekocht getrunken werden.



Das Wasser sollte einmalig sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Dazu ist ein Wasserkocher zu empfehlen.



Zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und auch zum Reinigen offener Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.



Keine Bedenken müsse man im Bezug auf Haustiere haben, teilt die Gemeinde mit. Dazu könne das Leitungswasser ohne Einschränkungen genutzt werden.



