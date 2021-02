vor 18 Min.

Kein Fasching in Gersthofen, aber trotzdem ein Narrenbaum

Der Narrenbaum steht auch in Corona-Zeiten auf dem Gersthofer Rathausplatz.

Plus Der Fasching fällt in diesem Jahr aus. Der Narrenbaum wurde in Gersthofen aber trotzdem aufgestellt. Das Bild des Bürgermeisters hängt dort ganz unten.

Von Diana Zapf-Deniz

Aus dem Weihnachtsbaum wurde der Narrenbaum als Zeichen dafür, dass die Narren in Gersthofen das Sagen haben. Doch mit Abstand und Maske ist kein Fasching zu machen und so fällt dieser heuer aus. Dazu hat sich die Faschingsgesellschaft Lechana schon vor Monaten entschieden.

Es ist in diesem Jahr ohnehin ein kurzer Fasching, der bereits am 17. Februar mit dem Aschermittwoch enden wird. Lechana-Präsident Jürgen "Centi" Centmeier ist schon traurig: "Nach der ausgefallenen Saison während des Golfkrieges gibt es nun zum zweiten Mal in unserer 53-jährigen Vereinsgeschichte keinen Fasching."

In der fünften Jahreszeit steht die Welt Kopf

Die Gersthofer haben seit 2014 ihren eigenen Narrenbaum und in diesem Jahr sogar einen mit Doppelspitze. Centmeier erklärt, dass der Baum normalerweise mit den Wurzeln nach oben stehe, um zu zeigen, dass in der fünften Jahreszeit die ganze Welt Kopf steht. Somit ziert "Obernarr und 1. Bürgermeister Michael Wörle" ganz oben, also unten, den Baum.

Neben den Schildern für die Lechana, die Little Magics, der Kol-La und der Kiko gibt es noch zwei neue Schilder. Denn eigentlich sollten dort die Bilder der Prinzenpaare feierlich hängen. Stattdessen heißt es auf einem "2021 mit ABSTAND der ruhigste Fasching" und auf dem anderen der Wunsch für 2022, dass es wieder laut werden und nur noch die gute Laune ansteckend sein darf.

Eine Überraschung gibt es am Glumperten Donnerstag

Allerdings dürfen sich die Gersthofer auf eine Überraschung am Glumperten Donnerstag, dem Tag des Weiberfaschings, freuen. Es gilt, die Augen in den sozialen Medien und auf der Internetseite der Stadt Gersthofen offen zu halten. Denn ganz lässt sich das närrische Volk den Spaß auch in der Pandemie nicht verderben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen