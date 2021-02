vor 16 Min.

Kein Gestank mehr in Thierhaupten - aber wo kam er her?

Im Bereich eines Abwasserkanals ist es in Thierhaupten über einen längeren Zeitraum zu einer Geruchsbelästigung gekommen.

Plus Gestank hat über längere Zeit ein Kanal in Thierhaupten verbreitet. Doch in den vergangenen Wochen hat sich das Problem offenbar verduftet.

Von Laura Gastl

Das Problem scheint sich verduftet zu haben: In Thierhaupten an der Ecke Weidener Straße und Amselweg war es in der Vergangenheit immer wieder zu einer Geruchsbelästigung gekommen, die vom dortigen Kanal ausging. Nun hat es schon seit mehr als einem Monat nicht mehr gestunken.

Dass der Geruch in den vergangenen Wochen nicht mehr zu bemerken war, bestätigen die Anwohner Antonia und Matthias Ansbacher. Das Ehepaar vermutet, dass es ein Landwirt gewesen sein könnte, der die Kanalisation im Amselweg verunreinigt hat und nun keine Fäkalien mehr einlässt.

Bürgermeister von Thierhaupten lässt Bereich auf Gestank prüfen

Bezüglich der übelriechenden Luft stehen die Anwohner im Austausch mit der Gemeinde Thierhaupten und dem Bürgermeister Toni Brugger. Auch dieser bestätigt: Im Moment stinke es nicht mehr - das werde regelmäßig überprüft und kontrolliert.

Jedoch meint der Rathauschef, dass es keinerlei Anzeichen dafür gebe, dass ein Landwirt den Kanal widerrechtlich verschmutzt hat. Stattdessen vermutet Brugger, dass ein im Kanal verbautes Provisorium zur Behebung des Problems beigetragen haben könnte.

Eine detaillierte Ursachenforschung habe sich schwieriger als gedacht gestaltet, gab der Bürgermeister Auskunft, als im Januar im Gemeinderat über das Problem gesprochen wurde. Die Untersuchungen der Kanäle und Gespräche mit den Anwohnern hatten damals keine konkreten Ergebnisse gebracht, wo und wie der Gestank entsteht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen