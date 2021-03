06:00 Uhr

Kein Glasfaserausbau: Gablinger sind enttäuscht von der Telekom

Derzeit will die Telekom in Gablingen nicht in den Glasfaserausbau einsteigen.

Plus Die Telekom will nicht in den Glasfaserausbau in Gablingen einsteigen. Ein Vertreter des Unternehmens musste sich dem Unmut der Gemeinderäte stellen.

Von Tobias Karrer

Nachdem die Telekom noch Zeit für den Ausbau sieht, bleibt in Gablingen die Deutsche Glasfaser also die einzige Möglichkeit. Auch die Sitzung am vergangenen Mittwoch wollten wieder so viele Menschen besuchen, dass nicht genügend Platz in der Sporthalle war. Aufgrund der Corona-Bestimmungen durften nur 50 Menschen bei der Gemeinderatssitzung anwesend sein, inklusive Verwaltung und Gemeinderäte. Dieses Mal wollten die Bürger den Vortrag eines Vertreters der Telekom zum Glasfaserausbau hören.

Ein anderes Unternehmen hat bereits vor einigen Wochen ein Konzept zum Ausbau des Netzes in Gablingen vorgestellt. Die Deutsche Glasfaser befindet sich mittlerweile schon in der Markterkundung. Sollten sich 40 Prozent der Bürger zum Umstieg bereiterklären, würde die Firma im gesamten Gemeindegebiet Glasfaser verlegen.

"Super-Vectoring" im Gablinger Gemeindegebiet

Das ist auch der Grund dafür, dass Ralf Niepel, bei der Telekom zuständig für den Breitbandausbau in Bayern und Kontaktperson für Kommunen, anstatt wie von Gemeinderäten und Bürgern erwartet ein Konzept für den Glasfaserausbau zu präsentieren, darüber referierte, welche Geschwindigkeiten der Konzern aktuell in Gablingen erreicht. Mit „Super-Vectoring“ seien in einem Großteil des Gemeindegebiets bis zu 250 Mbit verfügbar. Mindestens 100 Mbit schaffe das Netz überall.

Das sei auch der Grund dafür, dass Niepel und die Telekom davon ausgehen, dass noch Zeit sei. „Wir streben eine nachhaltige Entwicklung an und wollen nichts über das Knie brechen“, erklärte der Vertreter des Konzerns. Er stellte auch klar: „Gablingen ist uns wichtig, aber wir werden der Deutschen Glasfaser nicht hinterherlaufen.“ Die Zahlen der Telekom zeigten, dass bisher kaum Interesse an den hohen Bandbreiten, die mit Glasfaserkabeln erreicht werden, bestehe. „Wir bauen doch kein Glasfasernetz, um dann 50 Mbit Leitungen drauf zu buchen“, erklärte Niepel.

Bis 2030 alle Haushalte ans Glasfasernetz anschließen

Mehrmals zitierte er auch den Geschäftsführer des Konzerns, der bei einer Aktionärsversammlung versprochen habe, bis 2030 alle Haushalte an ein Glasfasernetz anzuschließen. Allerdings könne aktuell kein Unternehmen den Glasfaserausbau in Deutschland allein stemmen. Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich wären dafür notwendig. „Deshalb ist an den Aktivitäten der Deutschen Glasfaser auch nichts auszusetzen“, erklärte Ralf Niepel. Sein Unternehmen werde aber auf keine Fall ein „totes Glasfasernetz“ über ein schon bestehendes bauen.

Martin Uhl (CSU) griff die Stimmung unter den Gemeinderäten und Zuschauern auf: „Ich bin über ihre Ausführungen einfach enttäuscht.“ Er verglich die Vectoring-Technologie der Telekom mit einem alten aber funktionsfähigen Auto, während die Deutsche Glasfaser Gablingen „einen neuen, effizienteren Wagen“ anbiete. Als auch Pius Kaiser (CSM) beipflichtete und erklärte, dass viel Vertrauen in die Telekom, die in Gablingen einige treue Kunden habe, verloren gegangen sei, applaudierten sogar die Zuschauer.

Was tun, wenn das Interesse an Glasfaseranschlüssen zu gering ist?

In der Diskussion kam auch die Frage auf, was passiere, wenn die Deutsche Glasfaser ihr Ziel bei der Markterkundung nicht erreicht. Dann könne man sich wieder zusammensetzten und mit Zeit planen, erklärte Niepel. „Wir sind nicht die schnellsten und wir sind nicht die billigsten, aber wir bieten Qualität“, sagte er. Er verwies zum Beispiel auf das „Desaster-Response-Team“, das auch bei einem Ausfall des Netzes schnell wieder für eine Verbindung sorge.

Nach der Diskussion schien niemand zufrieden. Einige Gäste verließen die Sitzung mit Aussagen wie „die wollen doch nur ihre veraltete Technologie weiter verkaufen“ oder „ich habe eine 100er Leitung von der Telekom und es kommen elf Mbit an“, war aus den Reihen der Gemeinderäte zu hören.

Lesen Sie auch:

Themen folgen