20.02.2020

Keine Chance für Wohnen im Gewerbegebiet

Gersthofer Ausschuss lehnt Mehrfamilienhäuser an der Römerstraße ab. Es geht um Betriebe in der Nachbarschaft

Von Gerald Lindner

Im Gersthofer Süden, auf dem ehemaligen Praktikergelände, entsteht derzeit das Wohnquartier Römertor mit 200 Wohnungen. Auch in der Nachbarschaft gibt’s immer wieder Anträge auf eine zusätzliche Bebauung. Zwei nun beantragte Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage an der Römerstraße lehnte der Bauausschuss jetzt aber ab.

Die Bauvoranfrage sah eine reine, dreigeschossige Wohnbebauung vor. Das Problem sei aber, so machte es Stadtbaumeister Roland Schmidt deutlich, die Lage des Grundstücks. „Es ist in dieser Form nicht bebaubar.“ Denn es liegt an der Ostseite eines Gewerbegebiets zwischen Autohäusern und einem Handel für Innenausbau. „Der Bebauungsplan sieht im Wesentlichen ein Gewerbegebiet mit einer Reihe Mischnutzung als Übergang zur Wohnnutzung vor“, erläuterte Schmidt. Reines Wohnen sei jedoch im Gewerbegebiet nicht zulässig.

„Um solche Nutzungen künftig in diesem Gebiet ermöglichen zu können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, der ein entsprechendes Baurecht schaffen würde.“ Schließlich seien die umliegenden Gewerbebetriebe geeignet, störende Einwirkungen hervorzurufen, die mit der Wohnnutzung nicht verträglich sind.

Er müsse aber auch den Nachbarn entsprechende Perspektiven bieten. Weil sich derzeit eine Veränderung der Struktur des Gebietes mit vorrangig gewerblicher Nutzung nicht abzeichne, könnten die umliegenden Grundstücke nicht entsprechend in die Planung mit einbezogen werden.

Der Investor hatte auch nachgefragt, ob die Tiefgaragenabfahrt über die Römerstraße denkbar wäre. Dies hängt dem Stadtbaumeister zufolge von einer Überplanung des gesamten Gebiets ab. „Im Rahmen einer Bauleitplanung müssen auch die Auslastung der Verkehrswege und die Erschließung des Gebiets geprüft werden.“

Weil nach derzeitigem Stand die geplante Nutzung nicht zulässig sei, müsse konsequenterweise auch die Zufahrt abgelehnt werden. Zwar sei Wohnen in einem Mischgebiet möglich. „Diese Anlage als solche ist aber nicht zulässig“, machte Roland Schmidt im Hinblick auf eine weitere Fragestellung im Bauantrag deutlich.

Sandra Meitinger (CSU) meinte: „Das Gebiet bietet ein spannendes Potenzial. Die Verwaltung sollte bald Ideen für ein Gesamtkonzept präsentieren.“

Bernhard Happacher (FW) kündigte die Ablehnung an: „Wir würden auf einem schmalen Grundstück relativ viel Wohnnutzung zwischen einer Gewerbebebauung ermöglichen.“

Dennoch wurde der Antrag vom Bauausschuss einstimmig abgelehnt. Es wird aber in Aussicht gestellt, dass ein positiver Bescheid im Rahmen eines Gesamtkonzepts für dieses Gebiet möglich wäre.

Themen folgen