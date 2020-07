00:32 Uhr

Keine Langeweile in den Ferien

Im Landkreis Augsburg gibt es viele Freizeitmöglichkeiten

Die Corona-Pandemie hat einen Strich durch zahlreiche Urlaubsplanungen gemacht. Viele Familien verbringen die Sommerferien in diesem Jahr zu Hause. Dabei muss keineswegs Langeweile aufkommen: Im Augsburger Land gibt es viele Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, vielseitige Naturlandschaften, Naherholungsgebiete und ein reichhaltiges Freizeitangebot. Unter der Rubrik „Für meine Freizeit“ auf der Website der Landkreiskampagne „für ALLE“ unter www.landkreis-fuer-alle.de ist eine Übersicht über verschiedene Freizeitaktivitäten sowie die herunterladbare Freizeit-Faltkarte mit beliebten Ausflugszielen zu finden.

„Zudem laden wir alle Unternehmer in der Branche ein – vom Minigolfplatzbetreiber über die Kletterhalle und den Zeltplatz bis zum Wandertourenführer, uns über ihre familienspezifischen Angebote aufmerksam zu machen, sodass wir eine möglichst umfassende Übersicht auf unserer Webseite anbieten können“, sagt Landrat Martin Sailer. Alle Freizeitangebote können per E-Mail an die Adresse tourismus@lra-a.bayern.de im Landratsamt eingereicht werden und erscheinen anschließend auf der interaktiven Landkarte.

Wer sich ein erholsames Sommerwochenende mit abwechslungsreichem Programm wünscht, wird auch in der Region fündig: Das Schullandheim Dinkelscherben bietet vom Freitag, 31. Juli bis Sonntag, 2. August ein Familienwochenende mit gemeinsamen Ausflügen, Wanderungen und weiteren Aktivitäten an. Anmeldungen ab sofort unter kjh-dinkelscherben@lra-a.bayern.ded (AL)

