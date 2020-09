10:00 Uhr

Kies - wie das graue Gold in den Neusässer Norden kam

Plus Ulrich Lohrmann vom Naturwissenschaftlichen Verein über den Ursprung der Kiesmassen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Das Porträt über die Firma Thaler „Kies wie Sand am Meer“, das im August in unserer Zeitung erschienen ist, brachte Leser Ulrich Lohrmann, Mitglied des Naturwissenschaftlichen Vereins, auf den Gedanken, dass dieses Thema fortgesetzt werden sollte. „Die Kiesmassen sind nämlich nicht vom Himmel gefallen, sondern ein Produkt der Erdgeschichte“, so Lohrmann, der auf den verstorbenen Neusässer Heimatgeologen Lorenz Scheuenpflug, Gründer der Geologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, verweist, der darüber im Laufe seiner langjährigen Forschungen ausführlich berichtet hat. Nachzulesen im Band 1 der Landkreis-Veröffentlichungen „Landschaft und Natur“.

Der Kies in Neusäß ist ein Produkt der Erdgeschichte

„Dem Wanderer, der zu Fuß oder per Rad auf den Fluren nördlich von Neusäß unterwegs ist, fällt mit Sicherheit das recht unterschiedliche Landschaftsrelief ins Auge“, erklärt Lohrmann. Im Westen befindet sich der aufragende Höhenzug der Westlichen Wälder, davor die Wiesen des Schmuttertals, im Vordergrund eine auffallend ebene Fläche schließlich am östlichen Horizont die Hügelkette des Lechrains. An verschiedenen Stellen des Terrassenrands, so macht Lohrmann aufmerksam, hätten neugierige Spaziergänger sogar die Möglichkeit, einen Blick in den Untergrund zu werfen. „Bei solchen Kiesgruben handelt es sich um Spuren des Menschen, der schon in frühen Zeiten erkannt hat, dass hier Sand und Kies in Hülle und Fülle anstehen.

Naturmaterial also, das ihm – bis zum heutigen Tag – für den Haus- und Wegebau von großem Nutzen sein kann“, so Lohrmann. Für den Abbau dieses „grauen Goldes“ gibt es allenthalben solche „Wunden“ in der Landschaft, die teilweise renaturiert oder jetzt für Sportanlagen oder Gewerbezwecke umgenutzt wurden. Auch denkt heute bestimmt noch so mancher ehemalige „Freizeit-Indianer“ gerne an seine aufregenden Abenteuer an den „Thalerseen“ zurück.

Lorenz Scheuenpflug erforscht seit 50 Jahren wie der Thalersee entstanden ist

Die Entstehung dieser Landschaft war vor über 50 Jahren in besonderem Maße Gegenstand der Forschungen des Neusässer Geologenexperten Lorenz Scheuenpflug. Seine Exkursionen waren damals überaus beliebt, verstand er es doch meisterhaft, die vielfältigen Vorgänge früherer Erdzeitalter seinem staunenden Publikum nahezubringen. Dabei berichtete er von der Auffaltung der Alpen vor Millionen von Jahren, von den mehrfachen Überflutungen des Alpenvorlandes und den, daraus entstandenen gewaltigen Sandablagerungen. Als besonders spannend erinnert sich Lohrmann an dessen Beschreibung der Eiszeit und deren Folgen, wie die von den Gletschern und Schmelzwasserströmen nach Norden transportierten Geröllmassen, die ein früher Lech unter anderem als Langweider Hochterrasse ablagerte.

Diese wurde später mit einem vom Wind verblasenen, kalkreichen Gesteinsmehl überdeckt, das die kahlen Schotterflächen in Form von Löß in ein bis heute fruchtbares Ackerland verwandelte.

„Auch heute noch lohnt es sich in jedem Fall, trotz Autobahnlärm und zunehmender Ausdehnung der Gewerbegebiete, einen Spaziergang durch die, im Laufe von Jahrmillionen geformte Landschaft im Neusässer Norden zu unternehmen“, rät der Naturexperte und fordert damit auf, neugierig und mit offenen Augen die heimatliche Umgebung zu durchstreifen, um auf diese Weise Kenntnisse von Landschaft und Natur nachhaltig zu erweitern.

