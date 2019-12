23.12.2019

Kiloweise Hilfe für die Tafel von der FOS/BOS

Sammeln für den guten Zweck hieß es in den vergangenen Wochen an der FOS/BOS Neusäß. Eine Gruppe von acht Schülern aus einer 12. Klasse der Ausbildungsrichtung Sozialwesen hatten dazu mit Unterstützung des Schulleiters Rainer Bartl und Verbindungslehrerin Ayse Göker-Wiedemann aufgerufen. Die Jugendlichen erinnerten ihre Mitschüler, dass nicht alle Menschen in Deutschland sich mit einem geschmückten Weihnachtsbaum und gebackenen Zimtsternen auf Weihnachten freuen können. „680000 Menschen in Deutschland erleben die besinnlichen Tage anders. Sie gehen auch zur Weihnachtszeit mit leerem Magen ins Bett“, so die Schüler.

Die Botschaft kam an: Wenige Tage vor Weihnachten konnten von den Mitgliedern der Augsburger Tafel über 40 Kisten mit insgesamt mehr als 1000 Kilogramm Gesamtinhalt entgegengenommen werden. Die Schule freute sich mit ihren Schülerinnen und Schülern sehr über den Erfolg der Spendenaktion und belohnte die drei Klassen, die insgesamt jeweils mit ihrer Spendenkiste am meisten Pfunde auf die Waage bringen konnten, mit kleinen Aufmerksamkeiten, die auf der schulinternen Weihnachtsfeier überreicht wurden. Madaleine Polat

