vor 2 Min.

Kind wurde aus dem Wasser gezogen

Rettungswägen fuhren in Gersthofen um ein Kind zu retten.

Zahlreiche Rettungskräfte rückten

Zu einem Badeunfall kam es heute Nachmittag in Gersthofen: Nach Angaben der Polizei musste ein Kind aus dem Wasser gerettet werden. Es gab zahlreiche Notrufe und Feuerwehr, Polizei und Notarzt rückten an. Das Kind wurde in das Universitätsklinikum gebracht. Nähere Angaben zum Unfallhergang und Alter des Kindes konnte die Polizei bislang noch nicht machen. (lig)

