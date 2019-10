vor 23 Min.

Kinder-Kol-La vor närrischem Jubiläum

Auftakttreffen der Aktiven am Freitag

Während die Gersthofer Kol-La mit 50 Jahren einen runden Geburtstag feiert, steht der Kinder-Kol-La ein närrisches Jubiläum ins Haus. Zum 33. Mal treten die Nachwuchsakteure des Gersthofer Faschings an den beiden Sonntagen 9. und 16. Februar 2020 in Aktion, um in der Gersthofer Stadthalle einen bunten Mix aus Büttenreden, Sketchen, Tanz, Musik und Klamauk von Kindern für Kinder zu präsentieren.

Und ab Freitag, 18. Oktober, laufen die Vorbereitungen auf die Jubiläumssaison. Spielleiterin Gabi Niggl lädt ab 15 Uhr zum Auftakttreffen und ersten Sortieren für Ideen in den Ulrichskindergarten ein. „Herzlich willkommen sind neben allen bisherigen Aktiven der abgelaufenen Saison auch kecke Jungs und Mädels im Alter von fünf bis 15 Jahren, die den Mut haben, sich auf der Kinder-Kol-La-Bühne vor rund 600 Zuschauern in Szene zu setzen“, sagt Niggl. (oli)

rund um die Kinder-Kol-La bei Gabi Niggl,0173/3767371