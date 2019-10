00:30 Uhr

Kinder basteln den Musenkuss

Volles Haus in der Diedorfer Kunstschule. Einrichtung feiert auch 20-jähriges Bestehen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Eine überwältigende Resonanz erlebte die Kunstschule im KKE bei den Diedorfer Kulturtagen. Wer all die Kinder mit vor Eifer roten Wangen werkeln sah, dem wurde schnell klar, dass Kinder basteln und dabei nach Herzenslust mit Schere, Kleber und Farben hantieren wollen. Doch ganz offensichtlich war dieser Nachmittag auch für die begleitenden Eltern ein großer Spaß. Sie genossen es, einmal ohne Störung und fern von Fernseher, Handy und PC einfach nur gemeinsam mit ihren Kindern wertvolle Zeit zu verbringen, Ideen- und Hilfestellung für so manches Bastelprojekt zu geben oder bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenem Kuchen diese ganz besondere Atmosphäre auf sich wirken zu lassen.

Motto des Nachmittags war „Musenkuss und Luftikus“, die Basteleien standen unter dem Oberthema „Luft“. An fünf verschiedenen Mitmachstationen konnten die Besucher sich nach Herzenslust austoben, ob in der Druckwerkstatt an der historischen Druckermaschine oder beim Bau von Luftgleitern oder Schwirrrädern, die Tische waren stets dicht umringt.

Vorsitzende Maria-Theresia Kugelmann-Schmid freute sich ob des Ansturms, dass zahlreiche Ehemalige und Praktikanten zu ihrer Unterstützung herbeigeeilt waren.

Sabine Kunz war zum Mitmachtag mit Sohn David, 7, und Tochter Marlen, 10, gekommen, um mit ihnen zusammen zu basteln, aber auch um neue Techniken kennenzulernen. Sie haben die Kunstschule Diedorf beim Tag der offenen Tür kennengelernt und nun die Gelegenheit wahrgenommen, wiederzukommen, erklärte Sabine Kunz, während David mit Feuereifer seinen gebastelten Flieger beklebte und Marlen im Nebenzimmer Farbe durch ein Sieb sprühte und ein Kussbild gestaltete.

An diesem Tag wurde auch das 20-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Das „bunte Haus“ an der Hauptstraße 25 eröffnete im Oktober 1999 zu den damaligen Kulturtagen als Ort der Muse und Entfaltung.

Themen folgen