Kinder basteln ein Insektenhotel

Bei der Lesenacht in Oberschöneberg geht es nicht nur um Bücher

Mit Isomatte und Schlafsack kamen die Mädchen und Jungen am vergangenen Freitag voller Spannung an. Welches Thema haben sich die Büchereimitarbeiterinnen für heuer wohl ausgesucht?

Schnell entdeckten sie einige Baumaterialien und folgerten richtig, dass sie ein Insektenhotel basteln dürfen. Doch bis es so weit war, gab es noch einige Rituale und Vorbereitungen zu treffen.

Die meisten waren Wiederholungstäter und kannten sich bei dem traditionellen Begrüßungsspiel bestens aus. Dann stellten die Büchereimitarbeiterinnen das Projekt vor. Dafür musste noch zusätzliches Material gesammelt werden, das sich in dem nahe gelegenen Wäldchen finden lies. Dann galt es Tannenzapfen, Totholz, Moos und Laub zu sammeln. Alles wurde in den Bollerwagen geladen und zurück zur Bücherei gefahren. In Grüppchen befüllten die Kinder die einzelnen Speichen eines alten Wagenrades, das ein Vater vorbereitet und gesponsert hatte.

Natürlich durften das Lagerfeuer und das Stockbrot nicht fehlen. Nach so viel Bewegung und Arbeit waren auch alle mächtig hungrig. Neugierig beäugten die Kinder die selbst gemachte Kräuterlimonade. Viel Spaß machte das Auswerten des Fragespieles.

Kurz vor Mitternacht schlugen dann doch alle ihr Nachtlager auf, denn die Teilnehmer wollten ja auch noch in ihren Büchern lesen. Einige nutzten lieber das Spieleangebot für eine spannende Runde. Nach und nach wurden die Leselampen ausgeknipst und die Bücherei verwandelte sich in einen großen Schlafsaal. Das Insektenhotel hat einen Platz im Schulhof vor der Bücherei gefunden. Hoffentlich fühlen sich in Zukunft viele Insekten dort so wohl, wie sich die Kinder in der Bücherei Oberschöneberg wohlfühlen. (AL)