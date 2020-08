vor 58 Min.

Kinder bewerfen Altar mit Maiskolben

Eine Woche nach der Tat haben Ermittler der Polizei vier Kinder überführt, die in einer Kapelle einen Altar attackiert hatten.

Vier Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren haben einen Altar mit Maiskolben beworfen.

Am Dienstag, 18. August, hatten sie laut Angaben der Polizei gegen 17 Uhr in der Kapelle in der Kirchstraße in Bonstetten durch das Abtrenngitter hindurch auf den Altar gezielt. Sie trafen mehrere Gegenstände und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Zunächst war unklar, wer für die Beschädigungen verantwortlich ist.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu den Kindern, die nach anfänglichem Leugnen die Tat einräumten. Sie wollten sich nun bei der Gemeinde entschuldigen und den Schaden regulieren. (gol)

