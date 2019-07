vor 3 Min.

Kinder geben beim Flohmarkt in Stadtbergen ihre Lieblinge her

In der Ulrichssiedlung in Stadtbergen machen jedes Jahr mehr Familien mit. Ein guter Anlass, um einmal die Kinderzimmer zu entrümpeln

Von Ingrid Strohmayr

Eifrig kehren am Morgen Ella und Enno mit einem großen Besen den Gehweg an der Pferseer Straße. Schließlich fiel um 10 Uhr der Startschuss zum 3. Garten- und Garagenflohmarkt rund um die St. Ulrichssiedlung in Stadtbergen. „Es soll ja auch vor unserem Haus alles schön aussehen und wir hoffen auf viele Kunden, die unsere Schätze auch kaufen“, lachen die Geschwister und zeigen auf die üppig beladenen Tische mit Barbiepuppen, Büchern, Spielzeugautos und weiteren Schätzen aus dem Kinderzimmer.

Die Idee zu einem Flohmarkt, der natürlich nicht in die Reihe der organsierten „Hofflohmarkte“ gehört, sondern auf Eigeninitiative zweier Familien basiert, kommt Monika Landstorfer und Simone von Zabern. Die beiden Freundinnen freuen sich, dass der Gartenflohmarkt bereits zum dritten Mal in Folge stattfindet, mittlerweile weitere „Fans“ in der Nachbarschaft gefunden hat. „Heuer machen sogar 35 Familien aller Altersgruppen mit, wir nehmen immer den ersten Sonntag nach den Pfingstferien!“

Mit Nachbarn und Anwohnern ins Gespräch kommen

Ein guter Grund die Kinderzimmer oder den Keller zu „entrümpeln“, meint Simone von Zabern, deren Kinder sich so leichter von lieb gewonnenen Spielsachen trennen. Die Frauen setzen natürlich nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern sehen den Flohmarkt auch als Plattform der Kommunikation. „So kommt man mit Nachbarn und den Anwohnern ins Gespräch, was natürlich auch den Gemeinschaftssinn stärkt“, sagt Monika Landstorfer.

Am ihrem Stand gab es für die vielen Besucher, die sich nicht von der Hitze abschrecken ließen, doch einiges Skurriles wie eine Pfaff-Nähmaschine aus Omas Zeiten, eine antike Brotschneidemaschine, ein altes Radio oder ein funktionierendes original russisches Nachtsichtgerät wie die 60-er-Fein-Bohrmaschine mit interessanten Design zu entdecken. Sohn Maximilian (14 Jahre) hatte bereits am Morgen alle Hände voll zu tun, er stellte zur Erfrischung der Flohmarkt-Besucher seine selbstgemachte, gekühlte Waldmeisterlimonade samt Sauerkirsch-Muffins gegen einen kleinen Obolus bereit. Neben kunterbunten Marken-T-Shirts trennt er sich von seinen Lieblingsschuhen, roten, sehr gepflegten Adidas-Sportsschuhen. „Die sind wir mir zu klein geworden“, sagt er fast wehmütig.

Eine bunte Handtasche und eine Bauchgürteltasche

Einen Stand weiter ist Marietta Vollkomm mit ihren Enkeln Leah (8) und Jada (5 Jahre) angekommen. Sie selbst wohnt in der St. Ulrichssiedlung, macht aber dieses Mal nicht mit, da die Familie aus den USA angereist ist. „Heuer bin ich mal Kundin, wir suchen noch eine Puppe“, schmunzelt die Oma. „Ich finde die Idee hier den Gartenflohmarkt abzuhalten wunderbar, das Angebot ist unglaublich vielfältig, man kommt mit Menschen aus der Nachbarschaft ins Gespräch, die man nicht täglich sieht.“ Dann kommen die Mädels mit einer bunten Handtasche und einer Bauchgürteltasche freudig herbei geeilt. „Oma, die wollen wir, nur 1,50 Euro“. Klar, dass diesem Wunsch nachgekommen wurde. Weiter geht es, schließlich muss ja noch die begehrte Puppe gesucht werden.

Sieglinde Hahn aus der Falkenstraße hat sich ein ganz schattiges, lauschiges Plätzchen auf der Wiese bei der Südstraße unter einem Baum ausgesucht. Im Auftrag ihrer Töchter Marlene und Anna präsentiert die Jazz-Sängerin schicke Kleidung, Designer-Schuhe, ein neues Massagekissen, allerlei Nippes und auch einen Motorradanzug. „Bei dem herrlichen Sommerwetter wird ihn wohl keiner anprobieren“, bedauert sie. Gleich daneben gibt es bei Irene Meister den dazu passenden Motorradhelm, ein großes Sortiment an modischen Sonnenbrillen, eine Käsereibe, ein nagelneues Putzset und weitere Raritäten wie ein Heublumenkissen.

Eine Straße weiter in der Schillerstraße weisen die bunten Luftballons auf einen weiteren Stand hin. Der siebenjährige Noah trennt sich von seinen Schätzen wie dem grünen Drachen, Feuerwehrhelm, Büchern, Spielen und Puzzles. Unterstützung bekommt er von Mama und Papa Anne und Benny Ableitner wie Oma Marlies Schwenk, die noch Geschirr und goldene Christbaumkugeln beisteuerte. „Das macht uns allen Spaß, der steht absolut im Vordergrund. Was wir nicht verkaufen, wird halt verschenkt.“ So freut sich ein weiterer kleiner Besucher über ein schönes Bilderbuch.

Themen Folgen