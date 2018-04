00:37 Uhr

Kinder haben Hüpf-Probleme

Wie man die Kleinen fördern kann

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben motorische Entwicklungsstörungen. Das zeigen Daten der KKH (Kaufmännischen Krankenkasse): Demnach haben diese bei Sechs- bis 18-Jährigen zwischen 2006 und 2016 um 76 Prozent zugenommen. „Motorisch auffällige Kinder haben schon im Kita- und Grundschulalter Probleme beim Hüpfen, Balancieren, Rückwärtslaufen oder Ballwerfen und erlernen Fahrradfahren oder Schwimmen nur schwer“, erklärt Benjamin Dill vom KKH-Serviceteam in Augsburg.

Mit ausreichend Bewegung lässt sich motorischen Störungen vorbeugen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Sitzen prägt heute bereits in jungen Jahren den Alltag – ob auf dem Schulweg in Bus oder Bahn, im Unterricht, daheim beim Essen, bei Hausaufgaben oder vor PC und Fernseher. Sport zweimal wöchentlich im Verein und in der Schule reiche nicht aus, um den Bewegungsmangel auszugleichen. „Zentral ist die Rolle der Eltern“, sagt Dill. „Sie sollten Vorbild sein und ihrem Kind frühzeitig Freude an Bewegung und Sport vermitteln.“ Dann wird es Bewegung auch als Erwachsener fest in den Alltag integrieren. (AL)