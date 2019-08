vor 51 Min.

Kinder haben weniger Bargeld pro Monat

Eltern übernehmen mehr digitale Käufe für ihren Nachwuchs und sparen das im Taschengeld ein. Experten sagen: Kinder sollten dadurch das Sparen nicht verlernen

Kinder erhalten weniger Taschengeld als noch vor zwei Jahren. Das hat die kürzlich durchgeführte „Kinder-Medien-Studie 2019“ ergeben. Demnach erhalten Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren im Durchschnitt 20,52 Euro monatlich. Das sind vier Euro weniger als noch vor zwei Jahren. Dafür übernehmen Eltern für ihre Kinder häufiger Handyverträge oder digitale Käufe.

Also eine logische Konsequenz der Digitalisierung, bewerten Experten die Entwicklung. Hannes Neumeier, Leiter des Jugendamts Augsburg, sieht kein Problem, dass Eltern mehr digitale Käufe für ihre Kinder übernehmen. Dies können beispielsweise Filmdownloads, Computerspiele oder Handyverträge sein. „Ältere Kinder ab dem zehnten Lebensjahr können den Wert des Geldes einschätzen“, erklärt Neumeier. Allerdings entwickle sich jedes Kind unterschiedlich schnell. Deshalb möchte er keine pauschale Empfehlung abgeben. „Die Eltern können das selbst entscheiden“, sagt er. Wichtig sei nur, „ihren Kindern die Entscheidung transparent zu erklären“.

Auch wenn sie nicht mehr so viel Bargeld in den Händen hielten wie früher, sei es wichtig, dass Kinder trotzdem das ihnen zur Verfügung stehende Geld richtig einteilen können. Laut Studie geben sie nämlich ihr Taschengeld sofort wieder aus. Sparen? Fehlanzeige.

Aber genau das spielt für Experten eine große Rolle: Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Diese Frage müssten sich Kinder stellen, um eine Übersicht über ihr Geld zu erhalten. Jüngere könnten das noch nicht. Deshalb empfiehlt Neumeier Eltern, ihnen zunächst wöchentlich ihr Taschengeld auszuzahlen. Dem stimmt Angelika Schlüter von der evangelischen Beratungsstelle Augsburg zu. Übernehmen Eltern digitale Käufe für ihren Nachwuchs, rät sie, die Kinder in den Kauf miteinzubeziehen. Sie sollen sehen, was und wie viel Geld ihre Eltern für sie ausgeben. Ganz bargeldlos sollten Kinder dennoch nicht aufwachsen. Erst durch das haptische Gefühl des Bargelds, mit dem sie Produkte kaufen, die sie anschließend in den Händen halten, lernen Kinder, mit Geld umzugehen.

Das monatliche Budget liegt aber nicht immer bei 20 Euro. Wie die Studie aufzeigt, erhalten Kinder zu Anlässen wie Geburtstag und Weihnachten weiterhin Geldgeschenke in Höhe von rund 160 Euro. In solchen Fällen rät Angelika Schlüter, sich mit den Eltern abzustimmen. „Wenn beispielsweise Verwandte nach Freude schenken, kann das schwierig sein“, erklärt sie. Kinder müssten lernen, auch mit unterschiedlichen Geldbeträgen umzugehen.

Der digitale Wandel und gestiegene Medienkonsum verleiten Kinder und ihre Eltern, immer mehr Käufe online zu tätigen.

Trotzdem geben Kinder weiterhin am liebsten ihr Taschengeld für analoge Dinge aus: Süßigkeiten liegen auch heute ungeschlagen an der Spitze, direkt gefolgt von Zeitschriften und Comics. Und das ist auch richtig so“, sagt Erziehungsberaterin Schlüter. Wofür Kinder ihr Geld ausgeben, sollten sie bestimmen. „Es muss ihre freie Entscheidung sein und Spaß machen“, sagt sie. (mells)

