Kinder im Funkkontakt mit der Leitstelle

Eltern schauen in Nordendorf einen Nachmittag lang den Kindern über die Schulter

Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen veranstaltete die Nordendorfer Kinderfeuerwehr einen Eltern-Kind-Nachmittag. Dabei hatten sich die Betreuer das Ziel gesetzt, den Kindern spielerisch alles rund um den Digitalfunk näherzubringen. Nach einer Vorstellungsrunde begrüßte Kommandant Alexander Langer die Gäste im Namen der aktiven Wehr. Eine kurze Power-Point-Präsentation zeigte kindgerecht Wissenswertes zur Bedienung der Funkgeräte im Digitalfunk. In einer praktischen Übung gaben die Kinder dann aus dem Feuerwehrfahrzeug Lagebeschreibungen an die „Leitstelle“ in der Nordendorfer Funkzentrale weiter.

Auch die Eltern konnten sich am Funkverkehr beteiligen. Während einer Kaffeepause, für die Eltern und Betreuer fleißig Kuchen gebacken hatten, gab es für alle die Möglichkeit, sich über die Aufgaben der Feuerwehr zu informieren. Auch Großeltern erhielten an diesem Nachmittag Einblick in die Arbeit mit Kindern bei der Nordendorfer Feuerwehr.

Gleich zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung stellte sich das neue Team der Kinderfeuerwehr vor. Mattias Reiter ist der Nachfolger von Brigitte Kessinger, die diese Gruppe federführend leitete. Mattias Reiter war bereits Jugendwart und ist somit den Umgang mit jungen Leuten gewöhnt. Unterstützend wirkten aus der Jugendfeuerwehr Dominik Ganzenmüller und Jakob Grundgeir mit, die als Ansprechpartner bei einem Wechsel von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr agieren werden. Den pädagogischen Teil, der für das Leiten einer Kinderfeuerwehr verbindlich vorgeschrieben ist, übernahm Renate Grundgeir, die als Fachoberlehrerin an der Mittelschule in Meitingen unterrichtet. (rogu)

