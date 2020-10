23.10.2020

Kinder pflanzen in Nordendorf mit Blumenzwiebeln lustige Gesichter

Im Frühjahr blühen auf den Grünflächen in Nordendorf Herzen und lustige Gesichter. Dazu haben die Jüngsten des Gartenbauvereins viele Blumenzwiebeln vergraben.

Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie musste auch der Nordendorfer Gartenbauverein viele geplante Aktionen absagen. Vor allem die sonst stark in das Vereinsleben eingebundene Kindergruppe "Junges Gemüse" war von diesen Einschränkungen spürbar betroffen.

So konnten die beliebten Bastelkurse mit Naturmaterialien und die Exkursionen, die schon den Jüngsten der mehr als 50 Kinder im Verein großen Spaß bereiten und bei denen spielerisch wertvolles Wissen vermittelt wird, in diesem Jahr nicht stattfinden. Als kleinen Ausgleich dafür finden die Kinder und auch die Erwachsenen im Schaukasten des Vereins viele Infos, Tipps und Anregungen zu Tätigkeiten im Garten. Außerdem zeigen kleine Aufkleber mit QR-Codes, über die kleine Geschichten, Kochrezepte oder auch Tipps vom Garten-Flori des Landesverbandes von der Internetseite des Vereins geladen werden können.

Gemeinde Nordendorf fördert die Jugendarbeit der Vereine

Um die Jugendförderung, mit der die Gemeinde Nordendorf die örtlichen Vereine bei ihrer Nachwuchsarbeit unterstützt, in diesem außergewöhnlichen Jahr dennoch sinnvoll einzusetzen, haben sich die Verantwortlichen beim Gartenbauverein eine neue Aktion einfallen lassen. Mit dem Fördergeld wurden zunächst 3200 Blumenzwiebeln für Frühlingsblüher angeschafft. An drei Tagen haben die Betreuer nun mit einem Teil der Kindergruppe die Zwiebeln in Grünflächen am Ort eingepflanzt.

Dabei durften die jungen Gärtner ihrer Fantasie freien Lauf lassen. So wurden beispielsweise Herzen, lustige Gesichter und andere Formen in die Erde gepflanzt. Das an den Pflanztagen zumeist nasskalte Wetter trübte bei den Helfern in keiner Weise die Stimmung. Frohen Mutes und warm eingepackt gruben, harkten und stachen die Junggärtner die Zwiebeln in den Boden und warten nun darauf, dass im Frühjahr Winterlinge, Krokusse, Narzissen, Tulpen und andere Blumen ihre volle Farbenpracht entwickeln und an diese Aktion erinnern.

Den Start der Pflanzaktion ließ sich der Nordendorfer Bürgermeister Tobias Kunz, der auch Mitglied des Vereins ist, nicht entgehen. Er freute sich: "Trotz dieser schwierigen Tage, in denen wir vielen Einschränkungen unterliegen, legt der Gartenbauverein mit den Kindern die Basis für einen blühenden Frühling." (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen